La Auténtica Defensa. Edición del martes, 18/sep/2018 Breves: Fútbol







RACING VOLVIÓ A LA CIMA: con el campanense Leonardo Sigali como titular, venció 1-0 como visitante a Lanús.- DOS DT EYECTADOS: esta quinta fecha de la Superliga generó dos nuevas salidas de directores técnicos.- COPA LIBERTADORES: Atlético Tucumán recibirá esta noche a Gremio de Porto Alegre.- CHAMPIONS LEAGUE: hoy se pone en marcha una nueva edición del torneo de clubes más importante de Europa.- PRIMERA B METRO: Deportivo Riestra es el único líder tras su victoria sobre San Miguel.- PRIMERA C: Berazategui continua siendo el único líder de la divisional.- RACING VOLVIÓ A LA CIMA Con el campanense Leonardo Sigali como titular, Racing Club venció 1-0 como visitante a Lanús (gol de Jonathan Cristaldo) y recuperó la punta del campeonato de la Superliga Argentina de Fútbol: con 13 puntos supera por dos a Atlético Tucumán (11). El domingo, además, San Lorenzo (4) perdió 1-0 con Godoy Cruz (10) en un partido en el que no jugó Nicolás Blandi, quien fue baja por un edema en el recto anterior de la pierna derecha sufrido en una de la prácticas previas a este compromiso. Los resultados del domingo se completaron con: Patronato 0-2 Gimnasia (LP); Vélez 1-0 San Martín (T); y Unión 2-1 Talleres. Anteriormente habían jugado: Estudiantes (LP) 0-2 Aldosivi; Atlético Tucumán 3-0 Tigre; Independiente 3-0 Colón; River Plate 4-1 San Martín (SJ); Belgrano 0-0 Newells; y Argentinos 0-1 Boca Juniors. En tanto, anoche, al cierre de esta edición, se enfrentaban Huracán vs Banfield y Rosario Central vs Defensa y Justicia. DOS DT EYECTADOS Esta quinta fecha de la Superliga generó dos nuevas salidas de directores técnicos: tras la derrota frente a Gimnasia de La Plata, Juan Pablo Pumpido dejó su cargo en Patronato; mientras que Alfredo Berti ya no es el DT de Argentinos Juniors luego de la caída ante Boca. COPA LIBERTADORES Por el partido de ida de los Cuartos de Final, Atlético Tucumán recibirá esta noche a Gremio de Porto Alegre desde las 21.45 horas. La revancha está pautada para el martes 2 de octubre en Brasil. El ganador de esta llave se cruzará en semifinales con el vencedor del duelo entre River Plate e Independiente, que comenazará mañana en Avellaneda desde las 19.30. El otro equipo argentino en Cuartos de Final es Boca Juniors, que abrirá su serie frente a Cruzeiro como local, mañana miércoles desde las 21.45. CHAMPIONS LEAGUE Hoy se pone en marcha una nueva edición de la Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa. Y entre los partidos que se disputarán en horas de la tarde de nuestro país se destacan: Barcelona de España vs PSV de Holanda (13.55), Inter de Italia vs Tottenham de Inglaterra (13.55), Liverpool de Inglaterra vs Paris Saint Germain de Francia (16.00) y Mónaco de Francia vs Atlético Madrid de España (16.00). PRIMERA B METRO Deportivo Riestra (16 puntos) es el único líder de la Primera B Metropolitana tras su victoria 4-1 sobre San Miguel y la derrota 2-0 de UAI Urquiza (13) en su visita a Tristán Suárez. El domingo además jugaron: Colegiales 2-2 San Telmo; J.J. Urquiza 1-2 All Boys; y Defensores Unidos 1-2 Fénix. En tanto, ayer se cerró esta sexta fecha con Comunicaciones 0-0 Barracas Central. Por detrás del líder Riestra se ubican Estudiantes de Caseros (15) y Acassuso (14). Luego aparecen UAI Urquiza y All Boys (13). PRIMERA C A pesar de igualar 1-1 con Sportivo Italiano como visitante, Berazategui (14) continua siendo el único líder de la divisional, que hoy completará su sexta fecha. Hasta el momento se registraron los siguientes resultados: Cañuelas 1-2 Central Córdoba (R); Leandro N. Alem 4-0 Victoriano Arenas; Midland 2-0 Ituzaingo; y Deportivo Armenio 1-1 Sportivo Barracas. Fue supendido Argentino de Quilmes vs Luján y anoche, al cierre de esta edición, jugaban Excursionistas vs Villa San Carlos. Para hoy están programados: San Martín (B) vs El Porvenir; Laferrere vs Deportivo Merlo; Dock Sud vs Lamadrid.



