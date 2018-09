Magistral clase abierta en la plaza Eduardo Costa

P U B L I C



Bajo el título "La educación pública entre la dominación disciplinaria y el camino a la libertad" ayer al mediodía los profesores Silvina Abadía y Francisco Mina se sumaron a las jornadas en defensa de la educación pública organizadas por los estudiantes del Instituto 15. Hoy a las 9:30 diserta el profesor de Historia Rogelio Bergara. Semanas atrás, tuvo lugar en el Instituto 15 una asamblea estudiantil en la que se debatieron diferentes iniciativas y manifestaciones en defensa de la Educación Pública. Fruto de esa asamblea, convocada por el centro de estudiantes conducido por "Unión Estudiantil", se votó la iniciativa de realizar clases abiertas en la vía pública. "La idea es armar clases públicas en las que se sumen profesores a los que les interese defender la educación pública y sumar a los estudiantes, con una acción concreta que la realización de la clase abierta en la calle, incluso pensadas para que toda la comunidad pueda asistir", explicó Natalia Maturano, integrante de la agrupación estudiantil Violeta Parra, y una de las organizadoras de la clase que tuvo lugar ayer al mediodía, a cargo de los profesores Silvina Abadía y Francisco Mina. MAGISTRAL Bajo el título "La educación pública entre la dominación disciplinaria y el camino a la libertad", ambos profesores se turnaron para repasar la historia de la educación y cómo el formato del "aula-encierro" si bien no ha sido reemplazado, está cuestionado y se encuentra en decadencia. "Estamos aquí –comentó Abadía- para hacer una reflexión conjunta a partir de sacar afuera lo que todos los días pasa ahí adentro y la gente que pasa por la calle no se entera de qué cosas estamos hablando o en qué estamos pensando; y también para darnos visibilidad. Reflexionar sobre la educación, el sentido de la educación y para qué la educación". Así, Abadía recordó que meses atrás un alumno de secundaria le preguntó qué sentido tenían los contenidos que le obligaban a estudiar, cuando en su gran mayoría no le iba a ser requeridos a la hora de ejercer un empleo. "¿A qué vamos a la escuela? ¿Qué se aprende en la escuela que pueda ser útil y significativo, importante? Se pregunta gran parte de la sociedad", interpeló Abadía a los alumnos. En resumidas cuentas, la pedagoga concluyó que en la escuela se generan hábitos y habilidades que se nos van a requerir en el trabajo aprendiendo rutinas, respetando jerarquías, y respetando horarios. Ese sería el mayor "conocimiento" aportado por el colegio secundario a favor del sistema. Por su parte, el profesor Mina, se refirió a la educación como hecho político de la modernidad: el hombre pasa de ser dominado o esclavizado, a ser educado y por ende "sujetado". En ese sentido, repasó conceptos de Michel Foucault, entre otros. "La gran pedagogía de la modernidad es el encierro. Primero me encierran en un aula, para luego poder encerrarme en una fábrica. Y si no logro adaptarme, me encierran en una cárcel", resumió el profesor de Filosofía. SUJETOS DE DERECHO Fue así, que ambos profesores concluyeron por un lado ese diseño educativo pensado para la fábrica y la plena ocupación ya no tiene mayor sentido; y que el objetivo para por redefinir para qué educar y frente a qué realidad laboral productiva. "Tal vez, habrá que pensar más en emprendedores y creativos; que no más en una educación para el encierro productivo", reflexionó Mina y señaló que no tiene sentido pensar "que la realidad productiva de Campana depende sólo de la suerte de TenarisSiderca o Axion. Esa realidad económica cambió y es mucho más compleja y dinámica que en el pasado", dijo. Ya sobre el final de la clase, Abadía y Mina, discurrieron sobre la igualdad de oportunidades, y el rol de la educación pública en la Argentina, ya no sólo como proveedora de conocimientos, sino también como asistidora, rol que se define particularmente a partir de los años ’90; y que incluso el Estado y la sociedad le dice a las personas qué rol social tienen en función del colegio que asisten. "El mensaje que subyace es: sos pobre, te tenés que conformar con este edificio todo roto", dijo, en referencia a la catástrofe de la escuela de Moreno en la que perdieron la vida dos personas por un escape de gas. El desafío de la educación pública, sería entonces entre otras cuestiones, transformar a los alumnos en sujetos de derecho. "Argentina no es un país pobre: es un país injusto", concluyó Abadía. Ayer por la tarde, tuvieron dos nuevas clases abiertas, a cargo de los profesores Rogelio Bergara y Pablo Rivas. Hoy a las 9:30, siempre en la plaza Eduardo Costa y en defensa de la Educación Pública, tendrá lugar una nueva clase a cargo de Bergara. "El horario y los días de las subsiguientes se irán difundiendo a medida que se vayan confirmando. La idea es que de a poco la gente se acerque, disfrute de una de nuestras clases, y tenga mayor empatía con la causa que nos convoca que es la importancia de sostener una educación pública de calidad", comentó la estudiante del espacio Violeta Parra del Instituto 15.

