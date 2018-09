Nacer de nuevo

El lunes por la noche un automovilista chocó, volcó y fue rescatado por tres vecinos de morir ahogado en las aguas de un zajón. Vecinos de la ciudad le salvaron la vida a un hombre que volcó con su vehículo en Panamericana a la altura del barrio Las Campanas quien, de no haber sido por la rápida asistencia recibida, se habría ahogado en la zanja donde fue a parar con su auto. El accidente ocurrió el lunes cerca de las 23 horas. No está claro por qué el rodado perdió el control, chocó contra el guardarraíl y fue a parar al zanjón, aunque se sospecha que pudo haber reventado una cubierta. Lo que sí es certero es que su conductor le debe la vida a tres vecinos de Campana y que cada vez que pase de nuevo por nuestra ciudad se acordará de ellos. Los héroes de la noche fueron Federico Calle, Víctor Castañaga y Javier Contreras, este último funcionario municipal. Entre los tres, lograron rescatar a la víctima -identificada como Rodrigo Quiroz, oriundo de la localidad de San Martín- a quien el agua amenazaba con ahogarlo. "Cuando lo teníamos al chico sentado, trajeron agua y cosas para limpiarlo porque estaba todo embarrado de la zanja", contó Federico en diálogo con La Auténtica Defensa. Por fortuna, ninguno de los autos que circulaban cerca del accidentando se vio involucrado, aunque algunas de las partes perdidas por el rodado siniestrado impactaron contra ellos. "Fue muy extraño lo que pasó. Nosotros estábamos ahí porque nos habíamos olvidado algo. Teníamos una reunión en Buenos Aires y en a la altura de Ingeniero Maschwitz pegamos la vuelta", contó Alejandro Barja, Director de Tránsito municipal quien, junto al el subsecretario de Desarrollo Territorial y Hábitat, Javier Contreras, vieron literalmente cómo la camioneta conducida por Rodrigo Quiroz daba trompos por el aire "como en las películas". "La camioneta cayó a pocos metros delante nuestro y sin dudarlo, Javier se bajó del auto y empezó a las patadas contra el vidrio del acompañante para acceder al habitáculo y salvar al conductor que se estaba ahogando en el barro de la zanja", continuó Barja. Cuando los improvisados rescatistas ya habían podido salvarle la vida a Quiroz, arribaron al lugar del accidente Bomberos Voluntarios, ambulancia del SAME y policía del Comando Patrulla. La víctima fue trasladada al Hospital Municipal San José. Los héroes de la noche, destacados en los principales medios de comunicación de su ciudad.

Luego de varios trompos en el aire, la camioneta cayo en el zanjón dada vuelta, quedando el conductor cubierto de barro y agua. por suerte tres vecinos pudieron socorrerlo a tiempo. (Foto gentileza de Charly Schneider)





El rápido accionar de tres personas que socorrieron al accidentado fue clave para salvarlo de morir ahogado en una zanja (Foto gentileza de Charly Schneider)

#Dato un vehículo despistó al reventar un neumático en Panamericana Km 71 mano a Capital, cayó al zanjón frente a barrio Las Campanas, el conductor atrapado y sumergido en el agua fue rescatado por Bomberos móviles 35 y 37, trasladado por el SAME, presente Comando zona 8 pic.twitter.com/gv18vC9JWi — (@dantrila) 18 de septiembre de 2018

Nacer de nuevo

