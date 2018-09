El Municipio presentó una oferta con subas a partir de septiembre, pero el gremio espera antes arreglar un reajuste de la suba otorgada en la primera parte del año. Si no hay avances esta semana, la próxima podría haber medidas de acción directa. Fue un retroceso. Primero, porque en reuniones anteriores hubo coincidencias en las necesidades de ambas partes. Segundo, y a diferencia de lo que pasó en abril, porque después de este martes la negociación paritaria amenaza con dilatarse de manera indefinida. La nueva reunión entre Municipio y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (STMC) no logró llegar a ningún tipo de acuerdo y ahora solo resta que se confirme el rechazo de las bases a la oferta oficial para la definición de medidas de acción directa, aunque desde el gremio por ahora descartan el cese de actividades. Ayer, los paritarios sindicales concurrieron con optimismo al encuentro con sus pares municipales. Llevaban consigo un reconocimiento de palabra del desfasaje inflacionario al que fueron sometidos los sueldos de los trabajadores durante el primer semestre del año paritario (marzo-agosto) y esperaban una propuesta de reajuste para empatarle a la suba de precios, estimada por ellos en un 19% (la suba arreglada para ese período había sido del 9% en tres cuotas). El gremio había advertido que, sin antes pactar esta compensación, no estaba dispuesto a abrir la negociación del segundo semestre. Pero... "La negociación tuvo un giro de 180 grados: hoy llegaron diciendo que nosotros teníamos razón con el número, pero que ese semestre estaba cerrado", confiaron fuentes del STMC a La Auténtica Defensa, que adelantaron que la propuesta hecha para el segundo tramo será girada a los trabajadores, quienes la considerarán en asambleas, aunque dejaron en claro que el sindicato la cree "poco sería y totalmente insuficiente" porque está "muy lejos de las expectativas". La oferta oficial para el tramo septiembre-febrero fue del 13% a pagar en tres cuotas. Una nueva reunión paritaria fue pautada para el viernes a las 10, a la cual el gremio irá con la decisión que tomen las asambleas. De no haber acuerdo o una contraoferta superior, la semana que viene los trabajadores podrían manifestarse con medidas de acción directa, como una movilización. Fuentes municipales le confirmaron a este medio el ofrecimiento y señalaron que, a su entender, "no estaba taxativamente expreso en el acuerdo de la primera mitad del año el hecho de reabrirlo para discutir diferencias por el tema inflacionario". "No es algo que estuviéramos obligados a hacer", remarcaron. Pese a esto, manifestaron que "no hay ninguna puerta cerrada" en la negociación. Las repercusiones generadas por la propuesta oficial no tardaron en conocerse. Por las redes sociales, gremialistas, trabajadores municipales y vecinos expresaron su rechazo a las cifras anunciadas que, combinadas con las otorgadas en abril, redondearían un incremento anual del 24%, lejos del 42% que calculan varias consultoras privadas.

Imagen ilustrativa.



Paritaria Municipal:

Tras una nueva reunión, Ejecutivo y Sindicato no lograron llegar a un acuerdo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: