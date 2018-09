La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 19/sep/2018 Calendario Maya - Año Luna 13:

Semilla 3 - Energía del Miércoles 19/09/2018 - Trecena del Viento

Por Alejandra Dip







Alejandra Dip





La Semilla es el florecer, la maduración y hacer concreta nuestras cualidades. Liberarse de las estructuras y los mandatos impuestos por la sociedad o por nuestra familia para que nazca nuestras capacidades que están en potencia. Kin 224-Semilla 3 guiada por la Estrella. Tono 3 de activación, para trabajar los permisos, que tenemos que darnos y aprender a no exigirnos permanentemente. Tono que si no esta en eje, tiende a influenciarnos con la sobrecarga, sobre exigencias, muchas responsabilidades que ni siquiera nos corresponden. Hay que soltar los sentimientos culpógenos que podemos sentir hoy, y sobre todo con la familia, que es lo que viene a trabajar la Semilla. Este día no nos dará tregua, también podemos fluir y no resistir para que todo se canalice de la mejor manera posible. La Semilla viene a trabajar los vínculos familiares. Ups! todo un tema para muchos! es más fácil poner un NO a otros, que a la familia y a veces este tema nos rebasa . Energía creativa, nos predispone a generar nuevas ideas, a marcar tendencia. Capacidad para inventar! Hoy nos asistimos desde un crecimiento personal , también dando servicios, o ayuda a los demás. Evitemos asfixiar o asfixiarnos. ¡A soltar el control se ha dicho! Atrevámonos a replantearnos las cosas, no quedarnos con lo que tenemos por miedo, Recordá que la Noche en el tono 2 nos puede paralizar y no dejarnos avanzar. Eviten ponerse autoritarios, estructurados, aprovechen la parte de bohemia de esta energía y la naturalidad que también posee, lo impredecible, refrescante, cómica. Hoy podemos sorprender y sorprendernos con cosas nuevas. Hermoso día para estar en contacto con la tierra. Sembremos lo que queremos que crezca! Buen mitad de semana para todos! y que florezca el Amor y la Paz. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

