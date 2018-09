¿Dormido O Despierto?

Cierto pastor pasaba con su familia en su gran trailer, enfrente a una Iglesia donde el pastor iba saliendo en el mismo instante.

Queriendo ser amable, paró su trailer y saludó el pastor local, diciendo que también era pastor de una Iglesia en una ciudad próxima.

El pastor local, admirando el trailer del colega, preguntó: "Que bello trailer ¿Cuántas personas caben en él?"

El otro contestó: "Aquí pueden dormir hasta 8 personas".

Entonces el pastor local preguntó: "Y cuántas personas hay en su Iglesia". Sin perder tiempo, el que paseaba contestó: "Duermen cerca de 80 personas."

Es cierto que esta historia es una broma. Pero, en verdad, muchas son las personas durmiendo en grandes templos actuales. Cantan, participan de grandes liturgias y espectáculos coloridos, pero... están durmiendo.

Y, mientras duermen, millares de personas están caminando sin rumbo en esta vida. Mientras duermen, muchos continúan sin esperanzas, sin vida y sin salvación. Es preciso que aquellos que no están durmiendo, se presenten delante del Señor y se ofrezcan para acordarlos. No podemos conformarnos con la situación. Hemos de proclamar el Evangelio y, entre otras tareas, nos cabe llamar los que están durmiendo, desatentos, indiferentes, no disfrutando la bendición de estar en presencia de Jesús.

Claudio Valerio // © Valerius