La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 19/sep/2018 Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. SURGENTE "Hace un mes se hizo el reclamo, llamamos y no dan solución. Nos dicen que van a venir y no vienen más. Está saliendo agua de abajo de la vereda", esta situación es en Córdoba al 100 del barrio Lubo expresa Fabio. OBSTÁCULO EN LA VEREDA "Es la calle 9 de Julio casi Rawson. De lunes a viernes todas las mañana paso caminando y obstruye el paso del peatón, la mayoría de las veces tengo que bajar a la calle con el peligro constante de los micros de corta y larga distancia", dice Mónica esperando que se tome conciencia. SE VA LA SEGUNDA "Hace dos meses hice reclamo por este medio esperando alguna mejora o respuesta del Municipio aún no se dio. Así está la situación en la calle Pedro Noya al 600, barrio Los Pioneros entre Cueli y Mancicidor. No hay mantenimiento y aún falta arregla de calles", expresa Nahuel.

