CUADERNOS; THOMAS DETENIDO: la Policía Federal detuvo ayer al arquitecto y ex director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Thomas.- PARO RATIFICADO: la conducción de la CGT ratificó el paro nacional convocado para el próximo 25.- EL DÓLAR GANÓ 11 CENTAVOS: pese a una nueva intervención del Central, el dólar rebotó 11 centavos, cerrando a $ 40,53.- LEBACS; EL DESARME: el Banco Central fijó ayer en 45% nominal anual la tasa de los tres plazos de Lebac.- LA SOJA, EN PICADA: el precio de soja perforó este martes la cota de los u$s 300 por tonelada.- FONDO SOJERO; POR DECRETO: luego de una tensa negociación, el Gobierno cedió a girar $ 4.125 millones del fondo sojero.- PARO RATIFICADO La conducción de la CGT ratificó este martes el paro nacional convocado para el próximo 25 de septiembre. "Para los que dudan y generan confusión, seamos claros: el paro nacional no se levanta", advirtió Héctor Daer, integrante del triunvirato que encabeza la central obrera. EL DÓLAR GANÓ 11 CENTAVOS Pese a una nueva intervención del Banco Central en el mercado de contado (u$s 261 millones) y de futuros, el dólar rebotó 11 centavos este martes a $ 40,53 en bancos y agencias de la city porteña, en una jornada en la que el mercado estuvo atento al megavencimiento de Lebac. LEBACS: EL DESARME El Banco Central (BCRA) fijó ayer en 45% nominal anual la tasa de los tres plazos de Lebac que colocó y logró que inversores no bancarios suscribieran $143.971 millones. Se trató de una licitación que marcó el segundo tramo del proceso de desarme de estas letras por parte de la autoridad monetaria. De este modo, la máxima entidad bancaria del país tuvo una gran afluencia de ofertas que le permitió pagar una tasa muy por debajo de lo que se marcaba en el mercado interbancario y en el mismo nivel de agosto, a pesar de una suba de 15 puntos porcentuales a la tasa de referencia a fines del mes pasado. LA SOJA, EN PICADA El precio de soja perforó este martes la cota de los u$s 300 por tonelada y tocó su menor valor en casi una década en el mercado de Chicago, porque la escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China ensombreció las perspectivas exportadoras para la oleaginosa estadounidense. El precio del poroto cayó un 1,1% a u$s 299,10, mínimos desde diciembre de 2008. FONDO SOJERO: POR DECRETO Luego de una tensa negociación entre el Poder Ejecutivo y un grupo de legisladores de la oposición, el Gobierno nacional accedió a girar por decreto a las provincias y municipios $ 4.125 millones del fondo sojero. Tras la eliminación del mecanismo de transferencia automático, un grupo de diputados activó un diálogo con altos funcionarios para obtener el dinero pendiente de pago de 2018. En ese marco, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, se comprometió a cancelar los montos adeudados del ejercicio vigente. CUADERNOS: THOMAS DETENIDO La Policía Federal detuvo ayer al arquitecto y ex director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Thomas, el hombre que estaba prófugo desde que se conociera la investigación por la presunta entrega de millonarios sobornos de empresarios a ex altos funcionarios durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.



