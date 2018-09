La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 19/sep/2018 Primera B Nacional:

El delantero de Villa Dálmine lamentó no haber liquidado el partido ante Mitre y permitir la reacción que derivó en el empate final, pero mostró su convicción en la forma en que está jugando el equipo: "No hay que bajar la intensidad". El pasado sábado frente a Mitre de Santiago del Estero, el delantero Martín Comachi anotó su primer tanto en Villa Dálmine en lo que fue su quinto partido con la camiseta Violeta. Fue a los 3 minutos del segundo tiempo, cuando Ijiel Protti, el goleador del torneo con 4 tantos, le bajó la pelota de cabeza para que fusilase de volea al indefenso Martín Perafán sobre el arco que da a las vías. "Ijiel es un monstruo, espero que me siga asistiendo, así sigo haciendo goles, je…", señaló entre risas Comachi respecto a su compañero de ataque, para quien no guardo elogios: "Es muy buen jugador y una muy buena persona", aseguró. Fue un momento de distensión que se permitió el ex Colón de Santa Fe y Unión de Sunchales en un contacto con la prensa en el que prevaleció el golpe que significó ese empate agónico que logró Mitre en el estadio de Mitre y Puccini: "Nos quedó una sensación medio amarga, porque habíamos hecho un gran partido como para liquidarlo. No me parece que ellos hayan merecido el empate, pero nos descuidamos, quedamos con uno menos y lo pagamos caro". En ese aspecto, Comachi hizo hincapié en que Villa Dálmine le perdonó la vida al elenco santiagueño: "Tuvimos muchas ocasiones muy claras, tanto en el primer tiempo como en el segundo". Sin embargo, mostró su convencimiento respecto a lo que viene desarrollando el equipo dirigido por Felipe De la Riva en estas primeras tres fechas: "Hay que seguir trabajando como lo venimos haciendo porque éste es el camino. No hay que bajar la intensidad. Nosotros somos un equipo que sale a jugar todos los partidos de la misma manera, yendo a buscarlos y a jugarlos con mucha intensidad". El delantero de 26 años igualmente supo hacer a un costado el empate con Mitre para mirar la película completa de este inicio de campeonato que está teniendo el Violeta: "Es un arranque buenísimo, con los chicos estamos muy contentos", contó. Y aseguró que el equipo llegara entero al choque del próximo sábado frente a Chacarita: "Con Mitre nos fuimos un poco amargados, pero vamos a levantar la cabeza".

