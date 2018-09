La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 19/sep/2018 Villa Dálmine:

Ramiro López será el árbitro frente a Chacarita







La Asociación del Fútbol Argentino confirmó ayer la designación de árbitros para los partidos del fin de semana y para el duelo que Villa Dálmine sostendrá como visitante frente a Chacarita quedó Ramiro López, un referee que en los últimos años ha dirigido mucho al equipo de nuestra ciudad. De hecho, en su carrera, lo ha dirigido en 21 oportunidades, con saldo de 9 victorias, 8 empates y 4 derrotas para el Violeta. En la temporada pasada fueron dos encuentros y en ambos ganó el conjunto dirigido por Felipe De la Riva: 2-0 a Juventud Unida de Gualeguaychú en febrero pasado y 1-0 a All Boys en abril. El encuentro entre Villa Dálmine y Chacarita se jugará este sábado a partir de las 17.05 horas en el estadio del Funebrero (donde este nuevo equipo Violeta debutó en esta temporada al enfrentar a UAI Urquiza por Copa Argentina) y tendrá transmisión de TyC Sports. NACIONAL B – FECHA 4 VIERNES - 21.05 horas: Instituto vs Defensores de Belgrano / Julio Barraza SÁBADO - 17.00 horas: Sarmiento (J) vs Central Córdoba (SdE) / Lucas Novelli - 17.05 horas: Chacarita vs Villa Dálmine / Ramiro López - 20.30 horas: Santamarina vs Gimnasia (J) / Gastón Suárez DOMINGO - 11.00 horas: Nueva Chicago vs Olimpo (BB) / Pedro Argañaraz - 15.00 horas: Independiente Rivadavia vs Platense / Sebastián Ranciglio - 15.30 horas: Brown (A) vs Los Andes / Bruno Bocca - 15.30 horas: Temperley vs Arsenal / Fabricio Llobet - 15.35 horas: Quilmes vs Almagro / Diego Ceballos - 21.00 horas: Mitre (SdE) vs Agropecuario / Hécto Paletta LUNES - 15.30 horas: Deportivo Morón vs Gimnasia (M) / Luis Álvarez - 19.00 horas: Ferro Carril Oeste vs Atlético Rafaela / Emmanuel Ejarque Libre: Guillermo Brown de Puerto Madryn. Habrá parcialidad Violeta en San Martín Ayer, a última hora de la tarde, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De) confirmó que los simpatizantes de Villa Dálmine dispondrán de 1.500 entradas para el partido que el Violeta disputará el sábado frente a Chacarita en San Martín. Estos tickets estarán a la venta este viernes de 15 a 20 horas en la boletería de platea del estadio de Mitre y Puccini.

