La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 19/sep/2018 Hóckey sobre Césped:

Las chicas del CBC volvieron al triunfo: le ganaron 3-0 a Belgrano Day School











LA ENTRERRIANA CANDELARIA NOIR (FOTO) TAMBIÉN MARCÓ ANTE BELGRANO DAY SCHOOL. EL GOL RESTANTE FUE OBRA DE JULIETA DABUSTI.

Fue la primera victoria como local de la segunda fase. Y aunque recuperaron el tercer puesto, no pudieron descontarle puntos a los lídere, Camioneros y SIC "D". La Primera Damas de Hóckey sonbre Césped del Campana Boat Club volvió a la victoria: después de sumar empates frente a Manuel Belgrano y Universitario de La Plata "C", se reencontró con el triunfo el último sábado al superar 3-0 como local a Belgrano Day School por la sexta fecha de la Zona 2 de la Reubicación E/F del Torneo Metropolitano organizado por la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires. Las dirigidas por Adrián Zottola supieron golpear en los momentos justos y respondieron bien al compromiso con ráfagas de buen juego y de dominio que fueron capitalizadas con mucha efectividad. Fueron dos goles en el segundo cuarto y el tercero a minutos del final del partido, todos convertidos por las delanteras Celestes: María Eugenia Díaz, la entrerriana Candelaria Noir, y Julieta Dabusti, que ingresó desde el banco de suplentes. El once inicial para recibir a Belgrano Day School el sábado fue el siguiente: Romina Guerrero; Florencia Núñez, Melina Dabusti, Candela Corrata; Camila Tenembaum, Camila Pérez Johanneton, Constanza Santini, Damiana Pinto; Candelaria Noir y María Eugenia Díaz. Luego ingresaron María Luz Gentilini, Karen Farías y Julieta Dabusti. Con este resultado, el Campana Boat Club recuperó la tercera posición con 11 puntos, pero no pudo descontarle puntos a los líderes, Camioneros y San Isidro Club "D", que también ganaron en esta sexta fecha y llegaron a las 16 unidades. Los demás resultados del sábado fueron: San Carlos "B" 0-3 El Retiro; Regatas Avellaneda "B" 2-2 Manuel Belgrano; GEBA "E" 0-1 Universitario de La Plata "C"; San Martín "C" 2-3 S.I.C. "D"; y Los Pinos 0-3 Camioneros. La séptima fecha, a disputarse este sábado 22, tendrá dos encuentros excluyentes: es que los líderes se enfrentarán con sus más inmediatos perseguidores. SIC "D" recibirá al Campana Boat Club, mientras que Camioneros hará lo propio con San Martín "C" (quedó en cuarta posición). El resto de los partidos de esa jornada serán: El Retiro vs. Los Pinos; Belgrano Day School vs. GEBA "E"; Universitario de La Plata "C" vs. Regatas Avellaneda "B"; y Manuel Belgrano vs. San Carlos "B". DIVISIONES MENORES El sábado, antes del encuentro de Primera, se disputaron los partidos correspondientes a las divisiones menores, en una jornada en la que el Campana Boat Club sólo sumó triunfos. Los resultados fueron los siguientes: -Intermedia: Victoria 4 a 0 con goles de Julieta Dabusti, María Luz Gentilini, Agustina Ibáñez y Regina Strobino -Quinta División: Victoria 1 a 0 con tanto de Abril Elizaga -Sexta División: Victoria 2 a 1 con goles de Chiara Faggioli y Azul Montero -Séptima División: Victoria 4 a 1 con anotaciones de María Luz Balerio Echeverría, Valentina Núñez y María Paz Pérez Johanneton (2).

MARÍA EUGENIA DÍAZ MARCÓ SU SEGUNDO GOL EN ESTA ZONA 2 DEL TORNEO REUBICACIÓN E/F.

