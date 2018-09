La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 19/sep/2018 Breves: Polideportivas







A UN PASO DEL MUNDIAL: la Selección Argentina de Básquet aplastó a Puerto Rico en el estadio Cincuentenario de Formosa.- RIVER, EL ROJO Y BOCA: esta noche habrá doble jornada de Copa Libertadores en nuestro país.- SUPERLIGA; SE CERRÓ LA F5: Huracán goleó 3-0 como local a Banfield.- GOLEÓ BARSA; TRES DE MESSI: en el inicio de la Champios League, Barcelona goleó al PSV de Holanda con tres goles de Lionel Messi.- PRIMERA C: ayer se disputaron los tres encuentros restantes de la programación de la sexta fecha.- PERDIÓ, PERO CLASIFICÓ: la Selección Argentina de Vóley avanzó a la segunda ronda del Mundial que se disputa en Italia y Bulgaria.- RIVER, EL ROJO Y BOCA Esta noche habrá doble jornada de Copa Libertadores en nuestro país, con el inicio de dos de las series de Cuartos de Final. A las 19.30 horas, Independiente recibirá a River Plate en Avellaneda, en un duelo que consagrará un semifinalista argentino. Mientras que a las 21.45, Boca Juniors enfrentará a Cruzeiro de Belo Horizonte en La Bombonera. Las revanchas se jugarán el martes 2 y el jueves 4 de octubre respectivamente. En tanto, anoche, al cierre de esta edición, Atlético Tucumán enfrentaba en su estadio a Gremio de Porto Alegre en el arranque de los Cuartos de Final. SUPERLIGA: SE CERRÓ LA F5 En el cierre de la quinta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), Huracán goleó 3-0 como local a Banfield, llegó a los 8 puntos y se ubicó en la 9ª posición de la tabla que lidera Racing con 13 unidades. En tanto, Defensa y Justicia sorprendió como visitante a Rosario Central, le ganó 1-0 y trepó hasta el 5º puesto con 9 puntos, misma cantidad que el Canalla, que luego de ganar sus primeros tres juegos, perdió los dos siguientes. GOLEÓ BARSA: TRES DE MESSI En el inicio de la Champios League, Barcelona goleó 4-0 al PSV de Holanda con tres goles de Lionel Messi, en un partido disputado en el Camp Nou. En tanto, el Inter de Italia le ganó 2-1 como local al Tottenham de Inglaterra con un gol de Mauro Icardi. Además, ayer: Mónaco 1-2 Atlético de Madrid; Liverpool 3-2 PSG; Galatasaray 3-0 Lokomotiv Moscú; Schalke 04 1-1 Porto; Estrella Roja 0-0 Napoli; y Brugge 0-1 Borussia Dortmund. En la programación de hoy se destacan: Benfica vs Bayern Munich; Manchester City vs Lyon; Real Madrid vs Roma; y Valencia vs Juventus (todos a partir de las 16.00, hora argentina). PRIMERA C Ayer se disputaron los tres encuentros restantes de la programación de la sexta fecha: San Martín (B) 1-3 El Porvenir; Laferrere 1-0 Deportivo Merlo; Dock Sud 0-1 Lamadrid. Queda pendiente el partido entre Argentino de Quilmes y Luján, suspendido por lluvia. El líder es Berazategui con 14 puntos. PERDIÓ, PERO CLASIFICÓ La Selección Argentina de Vóley avanzó a la segunda ronda del Mundial que se está disputando en Italia y Bulgaria gracias al punto que consiguió ayer en su derrota 3-2 frente a Japón por la última fecha del Grupo A. El equipo dirigido por Julio Velasco necesitaba ganar dos sets para conseguir esa unidad y ello lo logró en el tercer parcial, no sin antes sufrir en un partido muy parejo. Después, el ya eliminado Japón dio vuelta el marcador y se quedó con la victoria por 26-24, 20-25, 30-32, 25-20 y 15-13. A UN PASO DEL MUNDIAL La Selección Argentina de Básquet aplastó 106-84 a Puerto Rico en el estadio Cincuentenario de Formosa y, de esa manera, quedó a un paso de asegurar su clasificación al Mundial de China 2019, dado también el triunfo que había conseguido el viernes en México. Nicolás Laprovittola (21 puntos), Gabriel Deck (21), Luis Scola (20) y Marcos Delía (15) fueron los máximos anotadores del equipo dirigido por Sergio Hernández, que en la próxima "ventana FIBA", a fines de noviembre, recibirá a México en La Rioja y luego será visitante ante Estados Unidos.



