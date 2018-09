La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 20/sep/2018 El Gobierno de Japón donó equipos médicos de última generación al Hospital San José







Fue a través de sus representantes en Buenos Aires y con el auspicio de Honda Motor de Argentina. El embajador Noriteru Fukushima encabezó este miércoles la ceremonia de entrega formal de los equipos. El Hospital Municipal San José incorporó equipos de monitoreo y un respirador artificial a su servicio de Unidad Coronaria, gracias a una donación del Gobierno de Japón concretada a través de su embajada en Buenos Aires y con el auspicio de la empresa Honda Argentina. El embajador de Japón en el país, Noriteru Fukushima, y el intendente Sebastián Abella encabezaron la ceremonia formal que selló la donación a la Cooperadora del Hospital, que había sido acordada en marzo en el marco del programa "Asistencia Financiera No Reembolsable Para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana" (APC) del gobierno japonés. "Esta donación es un símbolo de amistad entre Japón y Argentina", aseguró Fukushima, quien recordó los lazos históricos entre ambos pueblos y destacó la radicación de empresas niponas en el país que, afirmó, se ha incrementado en los últimos tres años. En ese sentido, ponderó que los dos países atraviesen una "época de oro" en sus relaciones que acciones como la de ayer consolidan todavía más. El Hospital San José adquirió equipos por un total de 46.157 dólares. Se trata de nueve monitores multiparamétricos, una central de monitoreo y un respirador. Además de estar mejor controlados, la central permitirá conocer el estado de cada paciente internado desde un solo lugar. "Estoy asombrado con que este Hospital tenga más de cien años de historia. Cada vez trabaja mejor y no es el esfuerzo solo de médicos y enfermeras sino de un montón de personas que trabajan en la limpieza, el mantenimiento o la seguridad. Por eso Japón y sus ciudadanos estamos felices de contribuir a este esfuerzo", expresó Fukushima. Por su parte, el intendente Abella señaló que este miércoles fue "un día muy importante para el Hospital", entidad que "suma más tecnología y atención para los vecinos de la ciudad". "Es una noticia muy buena porque nos permite darle mejor jerarquía a un hospital que todos los vecinos de Campana quieren, aprecian y respetan desde hace tantos años", declaró el jefe comunal. Y resaltó que la donación "pone a la unidad de terapia intensiva en una posición superior". Del evento, que se desarrolló en el marco de un fuerte operativo de seguridad desplegado por la Policía Bonaerense, participaron además funcionarios municipales y del nosocomio, representantes de la Cooperadora, profesionales de la salud y representantes de Honda, entre ellos su presidente, Seiji Saito, y su vice, Jorge Fernández. "No es la primera donación en la que participamos, pero entendemos que esta hecha a través de la Embajada de Japón es significativa y muy importante", expresó Fernán-dez. El directivo comentó que cerca del 60 por ciento del personal que trabaja en la planta Campana vive en la ciudad, por lo que es de interés para la empresa "estar muy presente en todo lo que pasa en la comunidad". Asimismo, celebró el acompañamiento del Municipio, órgano con el que mantienen "un diálogo permanente". La "Asistencia Financiera No Reembolsable Para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana" tiene como objetivo brindar cooperación a organizaciones sin fines de lucro para ayudar al desarrollo socioeconómico a nivel comunitario. Japón ya lleva concretados 58 proyectos por un valor cercano a los 4 millones de dólares, que permitieron adquirir equipamientos médicos, ambulancias, autobom-bas, entre otros recursos, a organismos de gobiernos locales, instituciones médicas y ONGs locales e internacionales. La Asociación Cooperadora del Hospital Municipal San José se había inscripto en el programa con el auspicio de Honda, y ayer sus integrantes alzaron las copas con la comitiva de la Embajada de Japón para celebrar haber conseguido los aportes que optimizan el servicio del nosocomio público y gratuito.

EL EMBAJADOR DE JAPÓN NORITERU FUKUSHIMA JUNTO AL INTENDENTE ABELLA, AUTORIDADES DE HONDA MOTOR ARGENTINA, FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL Y REPRESENTANTES DE LA COOPERADORA DEL HOSPITAL SAN JOSÉ; BRINDARON AL FINALIZAR LA VISITA PROTOCOLAR DEL REPRESENTANTE NIPÓN





LA DONACIÓN FUE REALIZADA A LA ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL HOSPITAL SAN JOSÉ





SE DESCUBRIÓ UNA PLACA QUE REAFIRMA LA COOPERACIÓN Y AMISTAD ENTRE LOS PUEBLOS DE JAPÓN Y ARGENTINA





ABELLA Y EL EMBAJADOR FUKUSHIMA ESTRECHAN SUS MANOS

#Ahora el embajador de Japón, Notiteru FUKUSHIMA, en el Hospital San José haciendo entrega de equipamiento para Unidad Coronaria. pic.twitter.com/hTopRzkeDN — MunicipalidadCampana (@campanagov) 19 de septiembre de 2018

