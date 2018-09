La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 20/sep/2018 Accidente sobre el puente de Rivadavia; un motociclista herido







Ocurrió ayer a la tarde, cuando una Honda Titan impactó de atrás a un VW Gol que debió frenar intespestivamente. Su conductor fue asistido por el SAME. Un motociclista resultó herido y debió ser asistido y derivado al Hospital San José por personal del SAME luego de protagonizar un accidente de tránsito ocurrido ayer por la tarde en el puente de ruta Panamericana de la avenida Rivadavia. Según trascendió, todo sucedió cuando se formó una larga fila de autos para doblar a la izquierda para tomar la autopista en dirección a Capital Federal. En ese momento, un automóvil salió de esa fila y obligó a un VW Gol a frenar intespestivamente, lo que generó que la moto Honda Titan que circulaba detrás lo impactara y terminara cayendo contra la protección. En el lugar, además del móvil del SAME también se hizo presente personal policial del Comando de Patrulla, que además de colaborar en la emergencia, debió trabajar para ordenar el tránsito. Es que por el trabajo que se realizó en el lugar se formaron largas filas de vehículos sobre el puente y hasta el Arco.

#Dato Choque en Av. Rivadavia a metros del Puente de Panamericana, en la fila de los que van a doblar a la izquierda un vehículo se desvío a la derecha provocando la frenada del VW Gol y la Titán que chocó el paragolpe y cayó contra el guardarrail, CP zona 7, trasladó el SAME pic.twitter.com/jz65wrHugs — (@dantrila) 19 de septiembre de 2018

