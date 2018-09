La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 20/sep/2018 Profesionales se organizan en defensa de los vecinos en conflicto con las obras sociales







Trabajan en conjunto y atienden a quienes necesitan asesoramiento respecto a obligaciones incumplidas, tarifas, y abusos en las prestaciones o la entrega de medicamentos. "Se trata de preservar los derechos frente al incumplimiento de obras sociales y prepagas" sostuvo la concejal del PJ-Unidad Ciudadana, la Dra. Romina Carrizo. Cada vez se multiplican más los reclamos de los afiliados y asociados de obras sociales y prepagas ante el incumplimiento del plan médico obligatorio, como también en múltiples casos se exigen acreditaciones burocráticas que afectan que las prestaciones puedan otorgarse en tiempo y forma. Estos son solo algunas de las denuncias recibidas por la red de profesionales locales, que desde hace unos días trabaja asesorando a vecinos en conflicto con sus servicios de salud. "Los usuarios viven situaciones de desazón y angustia ante los incumplimientos y tramites desgastantes que deben realizar, pese a sus aportes y pagos de cuotas de planes médicos que no han dejado de aumentar en consonancia con la inflación", manifestó la edil Romina Carrizo, miembro del bloque de concejales del PJ-Unidad Ciudadana. La profesional dijo además que aunque el índice de conflictividad ante el incumplimiento de las prestaciones de obras sociales y prepagas siempre fue un foco sensible de reclamo, "se agravó considerablemente con el incremento de los costos de servicios asistenciales y medicamentos". "Las familias ya no pueden afrontar las obligaciones que estas no les prestan con recursos propios de modo definitivo o en el intervalo que duran los excesivos requisitos de los trámites", agregó. Los problemas más comunes atendidos en nuestra ciudad tienen que ver con las afiliaciones de los monotributistas, cobertura integral de quienes tienen certificado de discapacidad y la acreditación de descuentos de medicamentos por patologías crónicas, entre otros. Al respecto la concejal señaló: "Existe una verdadera situación de desigualdad de los vecinos frente a las prestadoras por un lado por la problemática de salud que los lleva a reclamar ocurrida la necesidad y por otro lado por la imposibilidad de afrontar los costos médicos. Se trata de preservar los derechos frente al incumplimiento de obras sociales y prepagas, y por ello rescato el compromiso de muchos profesionales que nos acompañan al trabajar desinteresadamente, pero muy comprometidos en asesorar e informar sobre los derechos y las alternativas para las distintas situaciones". El grupo de profesionales asociados de nuestra ciudad, junto al equipo técnico de Derecho y Ciudadanía de Unidad Ciudadana, continúan impulsando el programa de interacción vecinal. Para consultas e información respecto a cuestiones tarifarias, de consumo y de prestaciones de obras sociales y prepagas, los usuarios pueden comunicarse a través del número de Whatsapp (3489 367835).

