La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 20/sep/2018 El Servicio Penitenciario Bonaerense incorpora personal como Guardia







La oportunidad laboral apunta a postulantes para el complejo carcelario de nuestra ciudad, entre otras unidades. El plazo de inscripción cierra este viernes 21. El Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires abrió la inscripción para participar de la Convocatoria Pública para el ingreso de personal masculino como Guardia (Escalafón General) del Servicio Penitenciario Bonaerense en el Complejo Penitenciario Campana, Complejo Este, Unidad 20, Unidad 7 y Unidad 58. La inscripción se inició el martes 18 y se deberá realizar a través del sistema web del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB): www.spb.gba.gov.ar Formulario para la postulación: http://www.spb.gba.gov.ar/postulacionGuardias2018/ El plazo para anotarse culmina el 21 de septiembre de 2018, a las 18. Los interesados, deberán ingresar al sitio web, donde se encuentra el banner con la convocatoria y al hacer click abre el formulario de preinscripción, que deberán completar con los datos solicitados. Los requisitos son los establecidos en los artículos 3º y 4º del Decreto Ley 9578/80; tener de 19 a 35 años al momento del ingreso, estudios secundarios completos acreditables y encontrarse domiciliado en el DNI en las localidades de: - Complejo Campana: Campana, Pilar, Escobar, Zárate, Exaltación de la Cruz, José C. Paz, Luján, General Rodríguez y San Pedro. - Complejo Oeste: Gral. Pueyrredón, Batán, Sierra de Los Padres, La Armonía, Camet, Chapadmalal. Dolores, Castelli, Maipú, General Guido, Sevigne, General Conesa. - Unidad 20: Trenque Lauquen, Rivadavia, Pellegrini, Carlos Tejedor, Tres Lomas - Unidad 7: Azul, Tapalqué - Unidad 58: Banfield, Temperley, Lavallol y Esteban Echeverría, Lomas de Zamora. Además, no tiene que tener antecedentes penales y debe presentar en caso de poseer curriculum laboral y académico.

PARA POSTULARSE AL COMPLEJO CARCELARIO LOCAL, SE DEBE SER VECINO DE CAMPANA, PILAR, ESCOBAR, ZÁRATE, EXALTACIÓN DE LA CRUZ, JOSÉ C. PAZ, LUJÁN, GENERAL RODRÍGUEZ O SAN PEDRO. #Dato oportunidad laboral, si tenés entre 19 y 35 años de edad podés ingresar como guardia en el Complejo Penitenciario. Hasta el 21 de Septiembre podés anotarte, ingresa en la web del SPB https://t.co/wavqHG4q5t pic.twitter.com/LpoV1D5BxQ — (@dantrila) 19 de septiembre de 2018

