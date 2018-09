La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 20/sep/2018 Atletismo:

Dos campanenses ganaron los 20K femeninos de la Reebok Reerun de Palermo







Silvana Hernández y Noelia Guillermin, representantes del Club Ciudad de Campana, se impusieron en esta competencia por binomios. Otros atletas del CCC tuvieron destacadas actuaciones en diferentes pruebas de calle. Silvana Hernández y Noelia Guillermin son dos atletas de nuestra ciudad que representan al Club Ciudad de Campana (donde entrenan con Diego Marquine) y que vienen llevando adelante excelentes performances con grandes resultados en diferentes pruebas de fondo. El pasado domingo 9 de septiembre, junto a Yamila Benítez, ambas fueron parte de un podio enteramente Tricolor: finalizaron 1ª, 2ª y 3ª entre las participantes femeninas de "la comunidad" de Campana. Y, además, Hernández y Guillermin se metieron en el Top 5 de la general femenina (2º y 5º puesto, respectivamente). El último domingo, las dos atletas volvieron a correr, esta vez en Palermo, donde se realizó la Reebok ReeRun 20K por binomios. Y bajo una incesante lluvia que no pudo detenerlas, finalizaron primeras de la General femenina con un tiempo combinado de 1h25m11s. Además quedaron en el puesto 21 de la General global, en una competencia que contó con la participación de 514 runners. La carrera fue en postas de 10K y la dupla campanense promedió 4 minutos 16 segundos por kilómetros, y una velocidad de 14,09 km/h. Terminaron 46 segundos por encima de la pareja que finalizó segunda y a 49 segundos de distancia de las terceras. Sobre la carrera, Silvana expresó: ´´Es una modalidad que está muy buena por ser en equipo. Te motiva que no sólo lo haces por vos, sino que alguien más depende de lo que vos hacés entonces tratás de esforzarte más. No nos ayudó el clima porque llovió todo el tiempo, no paró un segundo. Pero aun así la disfrutamos muchísimo porque tenemos un grupo súper lindo. Los tiempos de carrera fueron buenos de las dos. Así que felices y pensando ya en la próxima". En tanto, Noelia, que fue quien corrió los primeros 10K, también se mostró muy feliz por la experiencia y el resultado: "La carrera fue muy linda y muy dura también. Corrimos con mucha lluvia y un poco de viento, eso imposibilitó ir a un ritmo más rápido pero aun así pudimos ganarla y ¡estamos muy contentas con los resultados! Fuimos en búsqueda de un podio, así que más que felices de haberlo podido lograr y contentas también de nuevamente representar a nuestro club y a nuestra ciudad". Las chicas adelantaron que se vienen semanas de recuperación y entrenamiento para la próxima prueba, que será en octubre en Capilla del Señor.

NOELIA GUILLERMIN Y SILVANA HERNÁNDEZ EN LO MÁS ALTO DEL PODIO. FUERON EL MEJOR BINOMIO EN PALERMO.





NOELIA Y SILVANA, REPRESENTANTES DEL CCC. MÁS RESULTADOS DESTACADOS Aparte de las brillantes performances de Noelia Guillermín y Silvana Hernández en Palermo, otros atletas del Club Ciudad se destacaron en otras pruebas que se realizaron el pasado fin de semana. Fernando Lobo finalizó en la posición 336 de la categoría masculina 45 años en la BMW Berlin Marathon que se realizó el último domingo en la capital alemana. En dicha competencia sucedió un hecho histórico: el keniata Eliud Kipchoge batió el record mundial de Maratón (42K) con un registro de 2h1m39s. En tanto, en la 15ª edición de los 10K Terminal Zárate, María Bulo y Yamila Benítez finalizaron 1ª y 3ª respectivamente en la clasificación general femenina. En este mismo evento realizado en la vecina ciudad, Agustín Granlund y Federico París hicieron un 1-2 en la categoría masculina hasta 25 años, finalizando 5º y 6º en la clasificación general. Por su parte, Juan Fernández terminó 7º.

GRANLUND GANÓ SU CATEGORÍA EN LOS 10K TERMINAL ZÁRATE.

Atletismo:

Dos campanenses ganaron los 20K femeninos de la Reebok Reerun de Palermo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: