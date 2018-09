Entre los marsupiales que en la actualidad pueblan el mundo, se encuentra el demonio de Tasmania, que es considerado el mayor marsupial carnívoro existente. Nosotros alguna vez, hemos visto el divertido dibujo animado que nos caía muy simpático, al ver que corría a la velocidad de la luz y usaba el mismo nombre. Pero la realidad nos muestra que se trata de un animal muy agresivo, que no repara en atacar a sus congéneres. En la actualidad, estas criaturas sólo se encuentran en estado silvestre en Australia, en la isla de Tasmania, y corren peligro de extinción. Su nombre se debe a que son muy feroces pues, mientras comen emiten sonidos muy agudos y, por supuesto, a la isla australiana que habitan. En un inicio, vivían en toda Oceanía, que es uno de los continentes más antiguos del planeta; tras la expansión de los aborígenes, su población ha quedado reducida a la isla. Es una especie muy fuerte. Son animales solitarios. Su cabeza es grande en relación con el cuerpo, además, su robusto cuello le permite dar mordidas más grandes. Son animales nocturnos. Ésto no significa que no tengan actividad durante el día, sino que sólo cazan por la noche. Son pequeños, suelen pesar 12 Kg. y no alcanzan a medir un metro. Escalan árboles y montañas, cruzan ríos y corren a una velocidad de 24 Km. Son muy activos. Su alimento es todo tipo de carnes. Restos de animales de los que apuran hasta los huesos. Algunos, incluso, los entierran para comérselos podridos. Es un carnívoro carroñero. Entre las presas con que se alimentan se encuentran: conejos, ovejas, canguros, ranas, aves, serpientes, peces, renacuajos, insectos, larvas y wombats (oso musculoso, pequeño y de patas muy cortas). Sólo comparte su comida si ésta se encuentra en abundancia. Su apetito es insaciable aunque prefiere la carroña. Su apetito es tan voraz que en ocasiones se han encontrado en su estómago objetos extraños como lápices, plásticos y collares. Las hembras pueden dar a luz una camada de hasta treinta crías, éstas se desplazan hacia la marsupia, dónde se prenden en los cuatro pezones que tiene la madre, lo que hace que sobreviva una pequeña minoría, pues al no tener de dónde alimentarse, mueren. Regula su temperatura corporal manteniéndola baja durante el día, sobre todo cuando caza y cuando llega la noche la eleva. Su pelaje es de color negro parduzco con algunas manchas blancas en los costados. Tiene cola larga y expide un olor acre, fétido, a través de sus glándulas anales cuando se siente amenazado. Llegan a vivir hasta cinco años; el demonio más longevo vivió siete años, en un zoológico de Cincinatti en Ohío. Se llamaba Coolah. Se lo considera un símbolo icónico de este estado australiano y por éso muchas organizaciones, grupos y productores asociados al mismo lo utilizan en sus logotipos.

El Demonio de Tasmania

Por Angela Monsalvo

