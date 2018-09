La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 20/sep/2018 Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. RESPUESTA A UN PROBLEMA "Hace un tiempo reclamé por este pozo. Después de tanto reclamar hoy (por ayer) taparon el pozo como corresponde. Tal vez ahora quede bien. Es en Bellomo y sin nombre, en el barrio Don Francisco", cuenta Ernesto.



BARRO TAL VEZ... "Calle Gigena entre Martínez y Castaño, barrio Otamendi, no tenemos derecho a sacar el auto y menos que entre una ambulancia y esto pasa así haya caído tres gotas de agua y cuando seca no se puede andar de los pozos", expresa Elsa al Whatsapp esperando respuesta. ¿A QUIEN LE IMPORTA? Hace tres meses mostrábamos por este medio como un vecino de Zárate a la altura del puente del arroyo De La Cruz, sobre Ruta 6 sentido a Campana, rompía un rodamiento una Ford F100 debiendo repararla en el lugar. "Hasta el día de hoy la situación es peor y no hay mejoras; es más, son varios metros de asfalto todo deteriorado. Esperemos que alguien tome cartas en el asunto para no lamentar ningún accidente".

