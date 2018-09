La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 20/sep/2018 Breves: Noticias de Actualidad







DOLAR PARA ABAJO: el dólar retomó este miércoles la tendencia negativa y cedió a $40,12.- CASO PEREZ VOLPIN A JUICIO: la causa por la muerte de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin fue elevada a juicio.- MAS IMPUESTO A LAS GANANCIAS: el Presupuesto 2019 presentado por el Gobierno implica un cambio en materia tributaria.- RESCATE ARQUEOLOGICO: concluyó el rescate de los restos óseos en el Salón Parroquial del pueblo jujeño de Tilcara.- LOS TOPOS: un grupo de delincuentes desvalijó una vivienda del barrio privado Nuevo Quilmes excavando un túnel.- FRIGERIO Y LOS INTENDENTES: el Ministerio de Interior tendrá la facultad de "disponer la transferencia directa" de fondos a los municipios.- CASO PEREZ VOLPIN A JUICIO La causa por la muerte de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin fue elevada este miércoles a juicio por el juez Carlos Bruniard. Así lo confirmó este miércoles el abogado de la familia, Diego Pirota, quien señaló que el endoscopista Diego Bialolenker y la anestesista Nélida Inés Puente llegarán al juicio oral acusados por el delito de "homicidio culposo en grado de coautores". MAS IMPUESTO A LAS GANANCIAS El Presupuesto 2019 presentado por el Gobierno en el inicio de semana implica un cambio en materia tributaria por el cual trabajadores en relación de dependencia y jubilados deberán pagar más impuesto a las Ganancias en línea con la búsqueda del Ejecutivo de disminuir el déficit fiscal. De ser aprobado, el impuesto alcanzaría a, por ejemplo, gastos de representación, de movilidad y viáticos. RESCATE ARQUEOLOGICO Un equipo arqueológico concluyó el rescate de los restos óseos encontrados por una cuadrilla municipal que excavaba en el Salón Parroquial del pueblo jujeño de Tilcara para una instalación cloacal. La titular del equipo arqueológico, la doctora Verónica Seldes, destacó que "fue un rescate muy particular, porque además de su ubicación en la Casa Pastoral, fue muy complejo". LOS TOPOS Un grupo de delincuentes desvalijó una vivienda del barrio privado Nuevo Quilmes excavando un túnel desde un terreno lindero para burlar el cerco de seguridad electrificado. Con esta nueva modalidad, los delincuentes lograron ingresar a una de las viviendas para asaltar a la familia, a la que encerraron en una habitación y maniataron con cables de teléfono. El hecho, el séptimo del año, que trascendió en las últimas horas sucedió en la madrugada del lunes. FRIGERIO Y LOS INTENDENTES El Ministerio de Interior tendrá la facultad de "disponer la transferencia directa" de fondos a los municipios a diferencia de lo que ocurría con el Fondo Federal Solidario y que fuera eliminado por el Gobierno. De todas maneras, la cartera conducida por Rogelio Frigerio aclaró que el envío de dinero que "no habrá discrecionalidad" en el envío de dinero, sino que "será distribuido por índice de coparticipación". Según el Decreto 836 publicado este miércoles en el boletín oficial, el Gobierno crea el "Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios" por un monto de 4.125 millones de pesos. DOLAR PARA ABAJO El dólar retomó este miércoles la tendencia negativa y cedió a $40,12 en una jornada en la cual vendió US$ 195 millones para equilibrar la demanda de divisas. Según un promedio realizado por el Banco Central, el billete cerró a $38,38 para la punta compradora y a $40,12 para la vendedora, lo cual significó una baja de 38 centavos frente al martes. En el inicio de la sesión, el tipo de cambio tocó los $40,40 promedio, pero el organismo que conduce Luis Caputo logró revertir esa dirección. En los mostradores del Banco Nación, el dólar cotizó $39,80, mientras el precio más elevado fue expuesto en las pizarras de ICBC a $40,40.



Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: