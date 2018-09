La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 20/sep/2018 Semanario del Pescador:

Relevamiento de Pesca por el Bravo y el Guazú

Por Luis María Bruno







Con tantas versiones sobre el arribo temprano de bagres de mar a la zona del Paraná Bravo, decidí realizar una visita a la zona con la intención de testear en varios puntos muy rendidores la presencia de los mismos. Comentándole mi intención al amigo y guía de pesca Oscar Enrique Suarez ultimamos detalles del viaje y el día miércoles nos encontrábamos camino a la guardería de lanchas Marinas del Paraná. Una vez a bordo y en marcha notamos la gran bajante reinante en ese día, nuestra navegación nos demando unos cincuenta minutos de viaje por el Guazú y el Bravo hasta llegar aguas arriba de la zona de los corrales donde en principio buscamos una profundidad de unos 26 metros para realizar los primeros intentos. Sin respuestas en este sector nos movimos de lugar antes de la boca del Sauce en una profundidad de unos 30 metros, donde las respuestas de piques de esta especie fueron nulas también, moviéndonos en dos ocasiones más a lugares de pesca que son claves para esta especie, pero definitivamente no se encontraban en este día o no querían comer. Promediando las 14:30 hs decidimos con Oscar realizarle un tiro a la variada de fondo para ver como se estaba comportando en este día o si las respuestas también eran nulas, en nuestros primeros intentos en el Bravo lo que más rindió fue el encarne con lombrices y dándose piques y capturas se dieron para pati de portes medianitos promediando unos 500 a 800 gramos al igual que de bagres amarillos del mismo peso promedio. Con intenciones de ya ir regresando y testeando otra zona navegamos hasta el Guazú donde en las inmediaciones de la boya 167 nos fondeamos en una profundidad aproximada a los diez metros, desde donde a pocos metros delante de la embarcación teníamos el veril, aquí los piques no se hicieron esperar dándose para pati de unos 400 a 600 gramos todos idénticos, se sumaron varios bagres amarillos de muy buen porte y muchos bagres blancos, lo máximo de esta pesca fue la emoción que vivió Oscar con un pique extraño y corridas en todos los sentidos, para asomar a pocos metros de la embarcación y planchado de costado un sábalo prendido de costado con el anzuelo bajo una escama, el que una vez izado a bordo notamos que era un sábalos del río Uruguay los cuales tienen una carne rosada exquisita. Bueno amigos esta fue nuestra primer salida al bagre de mar, si bien muchos amigos, guías y colegas ya obtuvieron respuestas por lo que nos comentaron nosotros en este día no pudimos dar con ellos y la pesca en general en estos días por el Guazú y el Bravo da para una variadita de piel mediana a chica y no mucho mas. En nuestro programa de tv N° 741 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, conducción y dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 Hs.

La variada con muy buenos bagres amarillos siempre presente en el Guazú.



