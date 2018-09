La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 20/sep/2018 Campanenses de Primera:

Adrián Martínez pisa fuerte en Paraguay; le marcó por duplicado a Olimpia







El delantero campanense anotó los dos goles del triunfo de Sol de América sobre el líder del campeonato. Así llegó a cuatro tantos en sus últimos tres partidos y a cinco en la temporada. "Estoy con más confianza", reconoció en diálogo con LAD. Luego de prolíficas temporadas goleadoras en Defensores Unidos (en la Primera C) y Atlanta (Primera B Metropolitana), el delantero campanense Adrián Martínez pegó el saltó con destino a la Primera División del fútbol de Paraguay. Allí lo esperaba Sol de América, institución ubicada en el barrio Villa Elisa del Gran Asunción que acumula dos títulos en su haber y que si bien no tiene el poderío de Olimpia o Cerro Porteño, sabe lo que es pelear los primeros lugares del torneo guaraní. De hecho, participó de la actual edición de la Copa Sudamericana (fue eliminado por Nacional de Uruguay). Ese contexto recibió al atacante de 26 años, que a pesar de su gol en la primera presentación por el campeonato (2-2 con Sportivo Luqueño) tuvo dificultades para afianzarse en el arranque del semestre. "Me desgarré en la pretemporada, jugué igual y después quedé afuera por algunas fechas", le contó a La Auténtica Defensa. Encima, Sol de América no tuvo el comienzo esperado: recién pudo ganar en la quinta fecha (ante Independiente) y en sus primeros ocho encuentros fue la única victoria que consiguió (además logró cuatro empates y sufrió tres derrotas). Así, agosto se transformó en un mes largo para el campanense y su equipo. Sin embargo, septiembre asomó con aires nuevos: Sol de América sumó 7 de los 9 puntos disputados y el delantero está en una racha de cuatro goles en sus últimos tres partidos. Primero convirtió en el triunfo 2-0 sobre Pilcomayo por la Copa de Paraguay; después le anotó a 3 de Febrero en el triunfo 2-0 por el campeonato de Primera División; y el momento más importante fue el pasado sábado, cuando convirtió los dos goles de "El Danzarín" en la victoria 2-1 sobre el líder Olimpia, que llevaba seis éxitos consecutivos. Ese doblete ante el Decano del fútbol paraguayo le brindó mayor notoriedad: "En el momento no me di cuenta de eso, pero después se notó", le contó a LAD. Fue elegido "el jugador de la jornada", llegó a cuatro conquistas (misma cantidad que l internacional Roque Santa Cruz, por ejemplo) y quedó en el cuarto puesto de la tabla de goleadores por detrás de Diego Churín (7), Santiago Salcedo (6) y Oscar "Tacuara" Cardozo (5), todos nombres de peso con pasado en la Primera División del fútbol argentino. En ese sentido, Adrián asegura que ahora está "con más confianza", pero siempre "con muchas ganas de seguir aprendiendo". En cuanto a lo colectivo, también fue un partido clave. "Fue un triunfo muy importante para nosotros, porque necesitamos sumar y nos vino muy bien", manifestó Adrián. Con estos seis puntos sumados de manera consecutiva, Sol de América llegó a 13 unidades y trepó hasta el 6º puesto. Y si bien está lejos de los líderes (Olimpia tiene 22 y Cerro Porteño, 21), quedó a apenas tres puntos del tercero, Nacional, que suma 16 (Libertad acumula 15 y Deportivo Capiatá, 14). "Cambiamos la actitud y estamos muy contentos con el rendimiento del equipo. Aspiramos a tratar de meternos en la Copa Libertadores", remarca Martínez, quien reconoce que se siente "cómodo" en Paraguay: "Llegué con expectativas de crecer y de tratar de mostrarme. Me encontré con un fútbol parecido al de Argentina y por suerte me adapté bien". Ahora intentará prolongar esta buena racha. El próximo rival de Sol de América es General Díaz, equipo que marcha en el último puesto. Una buena oportunidad para "El Danzarín" y también para Martínez, quien consultado sobre si se imagina dando otro paso adelante en el exterior o regresando al fútbol argentino, prefiere enfocarse solamente en este presente: "No pienso en lo que pueda venir a futuro, que pase lo que tenga pasar, dejo todo en las manos de Dios".

EL FESTEJO DE MARTÍNEZ TRAS SU SEGUNDO GOL FRENTE A OLIMPIA. SUMA CUATRO EN EL CAMPEONATO Y ESTÁ EN EL CUARTO LUGAR DE LA TABLA DE GOLEADORES.



Campanenses de Primera:

Adrián Martínez pisa fuerte en Paraguay; le marcó por duplicado a Olimpia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: