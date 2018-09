La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 20/sep/2018 Primera D:

El duelo de escoltas será en cancha de Lugano y cerrará la cuarta fecha del campeonato. De no surgir cambios en la programación (situación que no sorprendería a nadie en la divisional), la cuarta fecha del campeonato 2018/19 de la Primera D se disputará desde el viernes hasta el martes, comenzando con el juego que sostendrán Defensores de Cambaceres y Argentino de Merlo (los últimos dos equipos en descender de la Primera C) en Ensenada y terminando con el duelo de escoltas entre Yupanqui y Puerto Nuevo en cancha de Atlético Lugano. Así, el equipo dirigido por Carlos Pereyra y Hugo Medina saldrá a la cancha con todos los resultados puestos y, por ello, quizás con la posibilidad de tomar el liderazgo de la tabla de posiciones (necesitaría que Muñiz no le gane a Centro Español el sábado en cancha de Belgrano de Zárate). Hasta el momento, el Portuario suma 7 unidades, producto del empate en la fecha inaugural ante Atlas y de las victorias posteriores sobre Central Ballester y Defensores de Cambaceres. En tanto, Yupanqui también cuenta con 7 puntos: igualó con Lugano en su debut y después venció a Liniers y Argentino de Rosario. Así, ambos se encuentran compartiendo el segundo puesto, a dos de distancia del líder Muñiz (9).

PUERTO NUEVO HA TENIDO UN GRAN ARRANQUE DE CAMPEONATO, CON DOS VICTORIAS Y UN EMPATE (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA). PRIMERA D – FECHA 4 VIERNES 15.30 horas: Def. de Cambaceres vs Argentino (M) / Javier Delbarba SÁBADO 11.00 horas: Muñiz vs Centro Español / Gonzalo Pereira 15.30 horas: Real Pilar vs Deportivo Paraguayo / Edgardo Kopanchuk DOMINGO 11.00 horas: Lugano vs Argentino (R) / Jonathan De Oto 11.00 horas: Central Ballester vs Juventud Unida / Franco Acita 11.00 horas: Atlas vs Claypole / Ezequiel Yasinski MARTES 15.30 horas: Yupanqui vs Puerto Nuevo / Tomás Diulio.



