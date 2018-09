La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 20/sep/2018 Retinopatia diabética

¿Qué es la Retinopatia Diabética? La retinopatía diabética es una complicación de la diabetes que puede ocasionar una perdida severa de la vista, e incluso ceguera. Es causada por el deterioro de las arterias y venas que irrigan la retina. Esto puede disminuir la visión o distorsionar las imágenes que la retina envía al cerebro. Los riesgos de desarrollar retinopatía diabética aumentan con la duración de la enfermedad y con el mal control de la glucemia. Tipos de Retinopatía - Inicial - Retinopatía no proliferativa - Retinopatía proliferativa ¿Cómo se diagnostica? El oftalmólogo examina el fondo de ojo usando distintos instrumentos, si se comprueba la existencia de retinopatía diabética se pueden tomar fotografías a color de la retina o, un estudio especial, retinofluoresceinografia para determinar si se requiere tratamiento. Otro de gran utilidad es el OCT (tomografía de coherencia óptica). ¿Qué síntomas presentan? Si se presenta edema macular muy tempranamente, se puede notar, porque la visión se va tornando borrosa. Si se presentan hemorragias la vista se puede tornar borrosa, también con manchas, e incluso puede perderse totalmente. ¿Cómo se puede tratar? Se cuenta con el tratamiento laser, inyecciones intravitreas de antiangiogenicos y las cirugías de vitrectomia. ¿Cuándo debe asistir al oftalmólogo? El paciente diabético debe asistir al oftalmólogo al menos una vez por año, recuerde que la retinopatía diabética puede estar presente sin que haya ningún síntoma. La detección oportuna de la retinopatía diabética es la mejor protección contra la perdida de la vista. La perdida de la visión puede ser evitada en gran medida. Si el control del nivel de azúcar es estricto puede evitarse el 90 % de las retinopatías severas. Si a esto se agrega un buen control oftalmológico puede evitarse más del 95% de los casos de ceguera. Con la vigilancia médica adecuada, el oftalmólogo puede dar inicio al tratamiento antes de que la vista sea afectada. ¿Qué papel juega usted en su tratamiento? El éxito del tratamiento de la retinopatía diabética no depende solo del oftalmólogo si no también de usted. - es esencial que siga una dieta apropiada y use correctamente los medicamentos - debe mantener niveles bajos de azúcar en la sangre - evite el cigarrillo - controle su presión arterial con frecuencia - asista al oftalmólogo al menos una vez al año. Dra. Avril Capristo, Médica especialista en oftalmología. Miembro del consejo argentino de oftalmología. Miembro de la sociedad argentina de oftalmología NOTISerenare Güemes 705/ Tel 421995 cmr.drapp.com.ar

