En la vanguardia de la arquitectura pedagógica

P U B L I C



Con una fiesta junto a padres y alumnos, la Unidad Académica Armonía inauguró formalmente la nueva sede del nivel inicial. "Si nosotros no tuvieramos este cuerpo docente intrigado por investigar, curioso, que desafiara lo establecido, que se planteara nuevos paradigmas; sería imposible poder desarrollar un proyecto educativo de vanguardia", dijo la directora Nora Taret. Imposible no sorprenderse al recorrer las instalaciones del flamante Jardín de Infantes y Maternal de la Unidad Académica Armonía: los amplios espacios, las escalas adaptadas a los pequeños, los colores, las texturas y fundamentalmente el vidrio y la luz natural como principal protagonista. Todo el conjunto, diseñado especialmente para su misión pedagógica, trasmite una efectiva mezcla de contención, libertad y, claro está, armonía. El edificio de dos plantas, (que comparte el solar de Liniers y Ameghino junto a los edificos del primario y del secundario) está en uso desde marzo último, pero recién pudo inaugurarse oficialmente esta semana con la presencia de todo el equipo docente del establecimiento, padres de los alumnos, e invitados especiales de CICAZ, Grupo Esperanza, Axion, OSDE, CUCEI, Aduana Campana, UTN, club Ciudad de Campana, Prefectura Campana, INTA, Reserva Natural Otamendi, Sofitel, y Toyota; además de la Directora de Educación, Milva López Pereyra; y Subsecretaria de Políticas Integrales y de Educación Nelda García, en representación de la Municipalidad de Campana. A la hora de los agradecimientos, la directora Nora Taret recordó la necesidad de trabajar en equipo para concretar los sueños. Así no sólo recordó a sus principales colaboradores, sino también a los proveedores que participaron en la concreción del edificio y se mostró particularmente emocionada cuando recordó la tarea de los albañiles que trabajaron contra reloj para llegar a la fecha comprometida y comenzar el ciclo lectivo en tiempo y forma. "Ellos no están hoy aquí, pero están….", dijo Taret, quien más adelante agregó "¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro modelo pedagógico?, me pregunta algún papá. Y yo le contesto: el máximo de las posibilidades de su hijo, en este siglo 21". En ese sentido, señaló que en el proyecto pedagógico del Armonía "hoy más que nunca requiere de la relación personal, afectuosa, amorosa y cotidiana de cada uno de nosotros: ustedes como padres, de nosotros como docentes, de los directivos que empujan y lideran…" y así como señaló que para el establecimiento cada alumno es único; dijo: "Si nosotros no tuvieramos este cuerpo docente intrigado por investigar, curioso, que desafiara lo establecido, que se planteara nuevos paradigmas; sería imposible poder desarrollar un proyecto educativo de vanguardia", en referencia a los postulados pedagógicos de Reggio Emilia y a la Red Solare de la que el Armonía forma parte. Nora Taret y la Subsecretaria Nelda García fueron las encargadas de materializar el tradicional corte de cintas; y luego de una coreografía de la que participaron los alumnos del nivel inicial y parte de los padres, una suelta de globos seguida por un eufórico aplauso dio por finalizado el festejo.

Una suelta de globos seguida por un eufórico aplauso dio por finalizado el festejo.





La directora Taret y la Subsecretaria García fueron las encargadas de realizar el tradicional corte de cintas.



En la vanguardia de la arquitectura pedagógica

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: