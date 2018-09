El Ballet de Folclore y Tango Eluney celebra este mes sus 25 años de vida

"Desde su creación ha hecho que sus integrantes sean buenas personas y buenos bailarines", expresó Ruben Dusac, cara visible detrás de este gran grupo que dirige José Basconcello. Se adelanta el gran show que se realizará el próximo 24 de noviembre. Eluney en lengua quichua significa "regalo". Y un regalo hermoso para una institución es cumplir su primer cuarto de siglo, sus primeros 25 años. Y todavía más lindo es poder celebrarlo con amigos y seres queridos que acompañaron esa trayectoria. Eso sucedió el pasado 11 de septiembre, cuando el Ballet de Folclore y Tango Eluney que dirige el profesor director y coreógrafo José Basconcello festejó este nuevo aniversario. Este grupo comenzó en el año 1993 presentando una pareja infantil en un certamen, para días después, el 23 de septiembre presentar al grupo integrado por cuatro parejas: Mauro Cazenave, Jorge Tagliaferro, Sebastián Bianchi, Nahuel Basconcello, Jacqueline Dusac, Vanesa Barrios, Maríangeles Guzmán y Celeste Brelli. Así nacía el grupo. Al tiempo fue bautizado en la Catedral Santa Florentina, siendo un hecho inédito para la sociedad de fomento del barrio Del Pino, bajo la presidencia de Juan Primero y luego de Marta Farías, con la participación también de Tito y Nego Mossier. "La ayuda económica por primera vez fue del entonces senador Oscar Sala y la directora de Acción Social Analía Dellepiane", detalla Rubén Dusac, una de las caras visibles del proyecto. El ballet Eluney se desarrolló en todos los eventos de la ciudad, siendo agasajados por varias entidades por su aporte siempre a la comunidad, ayudando a muchas entidades intermedias, en esos años lo que serían las sociedades de fomento. Gracias a los fondos propios que se generan con peñas, cenas, rifas, loterías familiares, venta de empanadas, entre otras actividades los integrantes del Ballet nunca abonaron cuota, ni vestuario, ni accesorios. Cada rol está bien definido: los padres de los bailarines se encargan de atender el buffet y de hacer la comida. Los bailarines más grandes son los encargados de los fondos económicos. El profesor es quien diseña los modelos de vestuario, elige las telas y la modista. "Ser parte de este grupo es cumplir con los ensayos y tener buenas calificaciones en la escuela". Esto último no es un dato menor ya que desde el grupo se les pide el boletín a los niños para ver cómo se desenvuelven en los estudios. Eluney es el grupo que más premios ha obtenido en las competencias de Folclore y que sigue teniendo. Este año viajaron a Entre Ríos, en estos días viajan a Pergamino. Son muchos los lugares donde los vecinos campanenses despliegan su arte, es un ballet de competencia que hoy cuenta con categoría Infantil, Juvenil, Mayor y Adultos Mayores. Las clases se dictan en el Club Estrella del Este. "Esta entidad es una de las pocas que ha entendido que se debe articular para crecer; por ejemplo con otras instituciones como el Club Estrella del Este, algunos sindicatos y con la Municipalidad de Campana, sin importar el color político, ya que la cultura no es pertenencia de ningún partido". "Desde su creación el Ballet ha hecho que sus integrantes sean buenas personas y buenos bailarines". Hay muchas personas que han pasado por el ballet que han forjado sus propias carreras, hoy se tiene a hijos/as de bailarines que han pasado por el ballet, "así que siguen relacionados. Hay otros ex bailarines que ante un pedido de ayuda para algo especial acompañan y se ponen a disposición, como hay padres que siguen colaborando y sus hijos no bailan más". Desde el grupo agradecen a quienes participaron en esta fiesta que son 25 años. En primer lugar a los amigos quienes lo hacen siempre cada aniversario. Luego las autoridades, en esta ocasión al intendente interino Luis Gómez (ya que Sebastián Abella estaba en México); concejales Romina Buzzini y Norma Ibarra, Miriam Cazenave, Axel Cantlon, Carlitos Gómez, Nelda García, subsecretaria de Políticas Integrales de Cultura y Educación, Javier Contreras, subsecretario de Desarrollo Territorial y Hábitat, el director de Entidades de Bien Público Pablo Mosqueira, Alejo Sarna, el acompañamiento de Dra. Cecilia Acciardi, secretaria de Desarrollo Social y Hábitat, padres, público en general, empresarios, entre otros. El próximo 24 de noviembre el ballet realizará una gran Fiesta Aniversario por sus Bodas de Plata con un show de bombos y boleadoras. Desde el grupo se dictan clases con el profesor Mauro D Ellac (integra el grupo Malevo), en malambo el profesor Sergio Chávez, (coreógrafo de los últimos ganadores de malambo en Cosquín y Laborde). "Es una gran familia, que como tal tiene muchas veces sus diferencias; pero prevalece el sentido común que es mejorar y trabajar por los chicos", cierra.

Autoridades presentes en un brindis realizado el 11 de septiembre en el Club Estrella del Este





Ballet de Folclore y Tango Eluney con el profesor José Basconsello





José Basconcello y Rubén Dusac referentes del Ballet





Ballet de Folclore y Tango Eluney con el profesor

#AHORA 25 aniversario del Ballet Eluney pic.twitter.com/PEXGLtPPzl — Romina Buzzini ?? (@RominaBuzzini) 11 de septiembre de 2018 #AHORA quiero agradecer a los integrantes del Ballet Eluney que me han obsequiado el premio que han ganado como mejor delegación en el certamen de Paraná pic.twitter.com/F7YorOMS9A — Romina Buzzini ?? (@RominaBuzzini) 22 de agosto de 2018 #Ahora seguimos compartiendo los 25 años en familia del Ballet Eluney pic.twitter.com/HAURuZ2dt4 — Romina Buzzini ?? (@RominaBuzzini) 11 de septiembre de 2018

El Ballet de Folclore y Tango Eluney celebra este mes sus 25 años de vida

