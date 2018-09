Aprobaron la Emergencia Comercial en la ciudad

Establece un marco de eximición tributaria para comercios que puedan probar una situación de bajas ventas. Fue una iniciativa del Frente Renovador acompañada por el resto de la oposición. El Concejo Deliberante aprobó anoche la emergencia comercial en la ciudad, una iniciativa que permite a los comerciantes encuadrarse dentro de un régimen de eximiciones impositivas si demuestran que su volumen de ventas está en franco descenso. La medida tiene validez por un año y fue sancionada debido a la "inflación, recesión y pérdida de empleo" que golpea al país y cuyas consecuencias "sufre el comercio" local, según argumentó la concejal Soledad Calle (PJ-Unidad Ciudadana"). El proyecto en realidad llevaba la firma del Frente Renovador, que ayer su único edil, Marco Colella, estuvo de licencia por paternidad. Axel Cantlon, de la UV Más Campana, coincidió con el peronismo en la necesidad de aprobar la emergencia y señaló que el comercio campanense requiere "una revisión de todos los costos fijos". "Si a eso le sumamos que el consumo ha bajado sensiblemente y las jubilaciones no han aumentado, es fácil llegar a la conclusión de que el comercio está atravesando una situación grave", expresó. Más temprano, esta vez a instancias del PJ-UC, se había logrado aprobar el Programa de Asistencia al Trabajador Despedido, que también otorga beneficios tributarios a vecinos sin empleo. La edil Romina Carrizo defendió su aplicación advirtiendo que el índice de desocupación está por llegar al 10% a nivel nacional y manifestando que el Municipio debe tener la "voluntad política" de ayudar a los vecinos con dificultades económicas. Y es que, como sucedió con iniciativas pasadas como el Programa de Asistencia Tarifaria, se prevé que el intendente vete la medida. CAMBIEMOS SIGUE ESPERANDO El oficialismo rechazó los proyectos que ayer fueron debatidos en el recinto por su despacho automático de comisión a través de las mociones de preferencia. Aunque aseveró en la mayoría de los casos que se trataban de disposiciones de carácter demagógico, sin impacto real o en infracción a otras reglamentación vigentes, insistió en que no acompañará ningún proyecto impulsado vía el artículo 52 de la Ley Orgánica de las Municipalidades hasta tanto el gobierno provincial no se expida sobre su legalidad. Lo curioso del caso es que hace más de tres meses que el bloque Cambiemos le consultó la cuestión a Asuntos Municipales bonaerenses, departamento administrado por funcionarios de su mismo color político, y no han anunciado aún haber recibido respuesta. "El artículo para nosotros es inaplicable", sentenció una vez más el presidente del bloque oficialista, Carlos Cazador, en la noche de este jueves. Pero por ahora la ley le da la razón a la oposición, que promete seguir usando esta herramienta.

