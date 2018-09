Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del viernes, 21/sep/2018. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del viernes, 21/sep/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Creció la desocupación: 9,6% en el segundo trimestre Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Un aumento de casi un punto porcentual respecto del mismo período del 2017 La desocupación llegó en el segundo trimestre al 9,6%, lo que significó un aumento de casi un punto porcentual respecto del mismo período del 2017 (8,7%) y acumuló un alza del 2,4% en lo que va del año, según el INDEC. Se trata del dato más alto del indicador en la gestión de Mauricio Macri. Si las cifras del organismo se proyectan a nivel país, cerca de 1.900.000 personas están sin trabajo y 2.100.000 se encuentran subocupadas. De este modo, si se suman quienes no tienen trabajo y quienes apenas realizan changas u ocupaciones temporarias, un total de 4.000.000 de habitantes son los que tienen graves problemas de empleo. El indicador informado por el organismo es el más alto de los últimos 12 años, ya que sólo fue superado por el registró correspondiente al primer trimestre del 2007 de 9,8%. Según los datos oficiales, el índice verificado al cierre del primer semestre acumuló un alza del 2,4% en lo que va del año, ya que en diciembre pasado se había ubicado en el 7,2%. El indicador experimentó una suba del 0,5% respecto de los primeros tres meses de este año. La subocupación, en el mismo período, se ubicó en el 11,2% y registró una leve suba del 0,2% respecto del segundo trimestre de un año atrás y creció un punto porcentual desde diciembre pasado. El organismo consideró que en la comparación interanual "se registra un incremento estadística-mente significativo en las tasas de desocupación y actividad respecto del segundo trimestre del año 2017". El INDEC agregó que "no se registran cambios significativos en la tasa de empleo con respecto al mismo trimestre del año anterior". La tasa de actividad se ubicó en el 46,4% y un punto porcentual por encima de la medición del segundo trimestre del año anterior, mientras que la tasa de empleo fue del 41,9 y fue un 0,4% más alta que la medición del mismo periodo del año pasado. Según las cifras correspondientes solamente a los 31 aglomerados urbanos que mide el organismo, la población desocupada alcanza a 1.239.000 personas, mientras que las personas ocupadas pero que buscan empleo llegan a 2.056.000, y las subocupadas que no buscan trabajo alcanzan a los 1.447.000 habitantes. Los datos se correspondiente con una población económicamente activa de 27,7 millones de personas que habitan los 31 aglomerados relevados por el INDEC. La desocupación más alta se registró en los partidos del conurbano bonaerense con un registro del 12,4%, mientras que el distrito menos afectado por el desempleo fue La Rioja, con un 2,3%. "ES PREOCUPANTE" El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, admitió ayer que el dato de desocupación informado por el INDEC, que está a punto de tocar los dos dígitos, es "preocupante", aunque aseguró que el Gobierno está abocado en el tema para poder lograr una mejora en esa variable. En ese escenario, el funcionario señaló: "Estamos preocupados y ocupados por ese tema".Al referirse a la cifra, consideró que "la mejor lectura es comparar contra el año anterior", aunque aclaró que "igual el datosigue siendo preocupante". Respecto de su pronóstico para el tercer trimestre, eludió dar una precisión e indicó: "Sería conservador con respecto a los números que vamos a ver".

LAS FILAS, ANTE CADA OFERTA LABORAL, SON CADA VEZ MÁS EXTENSAS. TRES AUTOMOTRICES SUSPENDEN 5.500 OPERARIOS, POR CAÍDA DE DEMANDA Y ACUMULACIÓN DE STOCK Las automotrices Fiat Chrysler Automobiles, Renault y General Motors aminoran la producción por la caída de la demanda y la acumulación de stocks, y suspenderán 5.500 operarios. Voceros de las filiales de Córdoba y Santa Fe del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) lo confirmaron, tras los anuncios de los planes de contingencia realizados por las compañías. Fiat Chrysler Automobiles suspenderá del lunes 24 al viernes 28 de septiembre a 2.300 trabajadores en la planta ubicada en la localidad de Ferreyra, diez kilómetros al sureste de la ciudad de Córdoba. A modo de "para técnica" por exceso de stock, la marca de origen italiano paralizará la planta ubicada un en área de 820.000 metros cuadrados, donde actualmente se produce el auto Cronos, último modelo lanzado por la empresa en el país. En paralelo, la empresa Renault suspenderá por el mismo plazo a 1.800 operarios en el complejo industrial que tiene en la localidad de Santa Isabel, unos nueve kilómetros al suroeste de la capital provincial. "El mercado de automóviles ha caído bastante y la empresa debe adecuarse a esta situación. Todo lo implementado está acordado con el sindicato Smata", dijeron voceros de la compañía Renault Argentina. En la planta de Santa Isabel, la firma de capitales franceses construye sus modelos Sandero, Sandero Stepway, Logan, Fluence y Kangoo. Los 4.100 operarios que se verán afectados por la paralización de las plantas de producción percibirán el 75% de sus salarios durante el plazo de suspensión, confirmaron desde ambas compañías.

