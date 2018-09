Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. INSEGURIDAD Un vecino del barrio Otamendi publicó en el Facebook y luego contó en el Whatsapp del diario lo siguiente: "Hace un rato, 14.30 hs. salgo a la vereda a buscar arena en un balde, desde mi espalda me dicen "Señor", me doy vuelta y recibo un garrotazo cerca del ojo izquierdo, me caigo y reacciono y me levanto de golpe, golpeándole al fulano en la cabeza con la cuchara de albañil, grita y se va. Cuando corro, una mujer ya estaba adentro, la empujé y salió a los gritos. Una vez más no me pudieron robar y ahora pregunto ¿Hasta cuando? Tengo 67 años, hoy pude una vez más ¿y cuando no pueda? ¿Me tengo que dejar matar?". DIFICIL ACCESO "Lavezzari y Barca pegado al Complejo Evangelístico Peniel, se hace imposible pasar. Agradecería que se dé a conocer la situación", expresa Zulma. RECLAMOS SIN RESPUESTAS "Son varios los reclamos que ya he realizado en Absa. No he tenido respuesta…solo números de reclamos que sigo acumulando. Es realmente un peligro, puede caer y lastimarse la gente. Sería una lástima que esperen a que suceda eso para solucionar el problema", escribe Natalia al WhatsApp.



#QuejaVecinal preocupante superpoblación de perros en las calles de barrio Lubo, en época de celos, con sarna y garrapatas. Hace unos días vecinos de la calle Río Negro manifestaron que varios perros en una cuadra murieron aparentemente envenenados. Urgente plan de vacunación... pic.twitter.com/m4srC2TNvl — Daniel Trila (@dantrila) 21 de septiembre de 2018 #Dato una barrida no viene mal, Equipo Barredora y personal retirando la tierra con la pala, en los cordones del puente de barrio Lubo y en Colectora Sur, para evitar que se tapen las bocas de tormenta y reducir riesgos de derrape para los motociclistas. pic.twitter.com/G2eoYBGNyH — Daniel Trila (@dantrila) 20 de septiembre de 2018

Quejas Vecinales

