Agradezco a quienes me han acompañado en estos difíciles momentos: a mis compañeros de la Municipalidad de Obras Particulares y de otras dependencias, a mi familia aquí en Campana y en La Cumbre, Córdoba, a La Autentica Defensa, a la Dra. Stella Melón y su familia, a amigos, vecinos y conocidos de mi mamá, a los colegas arquitectos, que me han saludado, a mis compañeros de escuela secundaria, a la Arq. Laura Zuccolo y al Arq. Rodolfo Maldonado, a Ricardo Stecconi y su madre Mirta, a Carlos Marino, quienes me han saludado personalmente, a la Sra. Amelia Delgado y Susana Quinteros, quienes han cuidado de mi mamá en los últimos meses, a la enfermera Karina Giménez, a la Kinesióloga Karina Casella, a los Doctores, Nildo Rodriguez (su doctor de cabecera), Rosales, Tembras Bello, Loza y Nogueira, quienes la atendieron en estos últimos tiempos, y a mi compañera Alicia, la mujer que con su amor, me apuntala en estas difíciles horas para salir adelante, transitando el dolor lógico de la pérdida de un ser tan querido como lo es una madre. Por otra parte, quisiera dedicarle el historial de Villa Dálmine y Chacarita a Héctor Taborda, quién fue junto con Alberto Di Prinzio, quienes me inspiraron hace más de 30 años en armar los historiales de Villa Dálmine. Héctor con su manera sencilla, humilde y cálida, son esas personas que valen la pena conocer en la vida, gran periodista deportivo, no solo por ser el historiador oficial de San Lorenzo, sino por su conocimiento en las distintas disciplinas que supo cubrir a lo largo de su trayectoria. A todos muchas gracias! Gustavo Belsué



Agradecimiento

Por Gustavo Belsué

