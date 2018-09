Fue en General Las Heras, donde los mejores campanense fueron: Iván Rossi, 2º en Libres, y Gonzalo Salas 2º en Sub 14. El pasado sábado se realizó la 5ª etapa de la Liga Infantil de Ajedrez de la Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires. Fue en General Las Heras, donde se presentaron cuatro jugadores de nuestra ciudad: Iván Rossi quedó 2º en Libres tras empatar la primera posición; Mariano Shon terminó 6º en la misma categoría; Gonzalo Salas fue 2º en Sub 14; y Lucía Rossi culminó 4ª en Sub 14. Los resultados por categoría fueron los siguientes: -Sub 8: 1) Martín Souza (Escobar), 5,5 puntos; 2) Lucio Britos (San Pedro), 5,5 puntos; 3) Mateo Soria (General Las Heras), 4 puntos; 4) Uma Nouche (San Miguel), 3 puntos; 5) Pincen Nouche (San Miguel), 3 puntos; 6) Rafael Britos (San Pedro), 3 puntos; 7) Elías Clamades (San Miguel), 2,5 puntos; 8) Giovanni Giménez (General Las Heras), 2 puntos; 9) Anael Minich (General Las Heras), 1,5 puntos. -Sub 10: 1) Mateo Quinteros (Zárate), 6 puntos; 2) Matías Bouvet (Marcos Paz), 5 puntos; 3) Tiziano Gnemni (Escobar), 5 puntos; 4) María Isabel Vera (San Miguel), 4 puntos; 5) Fausto Tarrago (Malvinas Argentinas), 3 puntos; 6) Tupac Nouche (San Miguel), 2 puntos; 7) Lorenzo Amador (Villars), 2 puntos; 8) Ignacio Prieto (San Miguel), 1 punto. -Sub 12: 1) Valentín Unhold (Bella Vista), 5 puntos; 2) Bautista Souza (Escobar), 4 puntos; 3) Agustín De la Viña (Zárate), 3 puntos; 4) Loana Polo (San Miguel), 2 puntos; 5) Juan Monsalvo (Villars), 1 puntos; 6) Federico Pereyra (Villars), sin puntos. -Sub 14: 1) Francisco Vera (San Miguel), 6 puntos; 2) Gonzalo Salas (Campana), 4 puntos; 3) Luciano Hernández (Cañuelas), 4 puntos; 4) Lucía Rossi (Campana), 3 puntos; 5) Ignacio Gómez (Villars), 2 puntos; 6) Laura Clamades (San Miguel), 1 punto; 7) Lautaro Sardi (Marcos Paz), 1 punto. -Libres: 1) Noe Sotelo (Escobar), 5 puntos; 2) Iván Rossi (Campana), 5 puntos; 3) Gonzalo Saldaños (Malvinas Argentinas), 4,5 puntos; 4) Sergio Matus (Cañuelas), 4,5 puntos; 5) Luis Hernández (Cañuelas), 4 puntos; 6) Mariano Shon (Campana), 4 puntos; 7) Claudio Perino (Villars), 3,5 puntos; 8) Fernando Pajón (Villarse), 3,5 puntos; 9) Santino Serrano (Escobar), 3,5 puntos; 10) Pablo Cabrera (Cañuelas), 3 puntos; 11) Matías Tarrago (San Pedro), 3 puntos; 12) Jorge Villoldo (Villars), 3 puntos; 13) Agustín Hernández (Cañuelas), 3 puntos; 14) Edgar Britos (San Pedro), 3 puntos; 15) Axel Burki (Zárate), 2,5 puntos; 16) Pablo Polo (San Miguel), 2,5 puntos; 17) Martín Gómez (Villars), 2 puntos; 18) Nicolás Gómez (Villars), 2 puntos; 19) Lautaro Corindo (Villars), 2 puntos; 20) Emiliano Durante (Villars), 2 puntos; 21) Osvaldo Gómez (Villars), 1 punto; 22) Cristina Genovese (San Miguel), sin puntos. La sexta fecha se disputará durante el mes de octubre en San Miguel y será la jornada que marque el cierre de la etapa clasificatoria para el Torneo Interligas de la Provincia de Buenos Aires, al que clasifican los campeones, subcampeones y la mejor mujer de cada categoría. Esta final será en noviembre y este año tendrá como sede el Círculo de Ajedrez de Escobar.

GONZALO SALAS Y LUCÍA ROSSI, DOS REPRESENTANTES DE CAMPANA FRENTE A FRENTE. FUERON 2º Y 4º EN SUB 14, RESPECTIVAMENTE.





IVÁN ROSSI QUEDÓ 2º EN LIBRE POR EL SISTEMA DE DESEMPATE.



Ajedrez:

Se disputó la 5ª etapa de la Liga Infantil de Zona Norte

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: