El Celeste recibe a Honor y Patria de Capilla del Señor, mientras que el Tricolor visitará a Independiente en Zárate. El Torneo Clausura de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) ya puso en marcha su segunda fecha (Defensores Unidos derrotó el miércoles a Belgrano) y para esta noche tiene programados cuatro encuentros, con participación de los dos equipos de nuestra ciudad. El Campana Boat Club recibirá desde las 21.30 horas a Honor y Patria de Capilla del Señor, que el pasado martes cayó 77-64 frente a Náutico Zárate. El equipo dirigido por Gustavo Godoy, conformado por mayoría de juveniles y el acompañamiento de jugadores como Leandro Fink, Gustavo Marafiotti y Bruno Santini, buscará la recuperación después de perder en la primera fecha ante Independiente de Zárate por 94 a 48. Por su parte, Ciudad de Campana debutó con triunfo: 66-63 sobre Central Buenos Aires como local. Pero la segunda jornada le depara un compromiso de mayor dificultad, dado que Independiente de Zárate está presentando el mismo equipo que utilizará en el Torneo Provincial, mientras que el Tricolor juega este certamen con un plantel alternativo al que utilizará para dicha competencia, conformado por juveniles y por jugadores que han regresado al CCC como Tomás Basterrica, Santiago Fernández y los hermanos Francisco y Tomás Irisarri. El choque entre Ciudad e Independiente se disputará desde las 21.30 en el gimnasio del Rojo zarateño. La segunda fecha de la Zona B se jugará íntegramente esta noche, dado que Central Buenos Aires recibirá a Náutico Zárate también desde las 21.30 horas. RESULTADOS 1ª FECHA Zona A: Náutico San Pedro 73-84 Defensores Unidos; Atlético Baradero 68-53 Tempestad de San Antonio de Areco. Libre: Belgrano de Zárate. Zona B: Ciudad de Campana 66-63 Central Buenos Aires; Campana Boat Club 48-94 Independiente (Z); Honor y Patria 64-77 Náutico Zárate. Zona C: Sportivo Pilar 79-63 Porteño de General Rodríguez; Atlético Pilar 110-30 Universidad de Luján. Libre: Unión de Del Viso. Zona D: Sportivo Escobar 71-49 Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz; Independiente de Escobar 54-60 Ingeniero Raver de Los Cardales. Libre: Capilla Racing. SEGUNDA FECHA Zona A: Defensores Unidos 89-89 Belgrano (Z); Tempestad vs Náutico San Pedro. Libre: Atlético Baradaero. Zona B: Boat Club vs Honor y Patria (viernes 21.30); Independiente vs Ciudad de Campana (viernes 21.30); Central Buenos Aires vs Náutico Zárate (21.30). Zona C: Porteño vs Unión (sábado 20.30); Universidad de Luján vs Sportivo Pilar (lunes 21.30). Libre: Atlético Pilar. Zona D: Deportivo Arenal vs Capilla Racing (viernes 21.00); Ingeniero Raver vs Sportivo Escobar (domingo 20.30). Libre: Independiente (E).

BOAT CLUB VOLVERÁ A JUGAR COMO LOCAL: ESTA NOCHE BUSCARÁ SU PRIMERA VICTORIA ANTE HONOR Y PATRIA. PROVINCIAL: CIUDAD YA CONOCE SU FIXTURE La Federación de Básquet de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer el fixture de la primera fase del Torneo Provincial de Clubes 2018/19 y así, Ciudad de Campana conoció que su debut será como local frente a Defensores Unidos de Zárate. Será por la primera fecha de la Zona Norte 2, pautada para el 5 de octubre, jornada en la que se pondrá en marcha este certamen que definirá ascensos al Torneo Federal. El calendario del Tricolor marca que después del debut deberá enfrentar como visitante a Juventud de Cañuelas (12/10); que por la tercera fecha recibirá a Regatas de San Nicolás (19/10) y que por la cuarta volverá a ser local frente a Ciudad de Saladillo (26/10). En tanto, en el cierre de la primera rueda jugará como visitante contra Platense de La Plata (2/11). En la segunda rueda se invertirán las localías, por lo que la primera fase terminará el 7 de diciembre. En tanto, en la Zona Norte "A" estarán Independiente de Zárate, Sportivo Pilar, Somisa de San Nicolás, Deportivo San Vicente, Atenas de La Plata y Los Indios de Junín. Mientras que en la Zona Sur "C" jugarán Blanco y Negro de Tres Arroyos, Sarmiento de Coronel Suárez, Sporting de Mar del Plata, Carlos Pellegrini de Punta Alta, Independiente de Tandil y Teléfonos de Mar del Plata.

Básquet:

Boat Club y Ciudad juegan hoy por la segunda fecha del Torneo Clausura de la ABZC

