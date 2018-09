P U B L I C





ARRANCA LA FECHA Esta noche, en Córdoba, se pondrá en marcha la cuarta jornada del campeonato de la Primera B Nacional con el partido que sostendrán Instituto y Defensores de Belgrano. El duelo comenzará a las 21.05 y será televisado por TyC Sports. En tanto, mañana sábado, además de Chacarita vs Villa Dálmine (17.05), también jugarán: Sarmiento vs Central Córdoba (SdE) desde las 19.05 y Santamarina vs Gimnasia de Jujuy desde las 20.30. Realizará su último entrenamiento en horas de la tarde. Cristian González reemplazará al expulsado Fernando Alarcón como primera marcador central. Sería el único cambio que haría Felipe De la Riva, ¿en su último partido en el Violeta? El mundo Villa Dálmine está convulsionado por estas horas: la posible partida de Felipe De la Riva a Patronato de Paraná (equipo que pelea la permanencia en la Superliga) ha sembrado una incertidumbre inesperada en un equipo cuyo arranque de campeonato en la Primera B Nacional fue muy positivo. Y de ese camino tratará de no desviarse el plantel, que hoy cerrará su preparación para enfrentar mañana como visitante a Chacarita (17.05 horas por TyC Sports), en un partido correspondiente a la cuarta fecha. El Violeta realizará esta tarde su último entrenamiento de la semana en el estadio de Mitre y Puccini, donde De la Riva apuntalará cuestiones tácticas y todo lo referido a la pelota parada antes de que los jugadores convocados y el cuerpo técnico queden concentrados a la espera del duelo frente al Funebrero. En cuanto a la posible formación, no habría dudas sobre el once inicial: Cristian González reemplazará al expulsado Fernando Alarcón en lo que sería el único cambio respecto a las primeras tres presentaciones. Así, Villa Dálmine alistaría mañana a Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Cristian González, Marcos Martinich, Juan Ignacio Alvacete; Federico Jourdan, Matías Ballini, Emanuel Molina; Mariano Miño; Martín Comachi e Ijiel Protti. Donde sí habría novedades es en el banco de suplentes, dado que el defensor Agustín Bellone (que todavía no fue convocado en este campeonato) y el mediocampista Cristian "Jopito" Álvarez (que está a la espera de que se confirme su habilitación) tendrían chances de estar entre los posibles relevos frente a Chacarita. Diferentes es la situación del delantero Germán Lesman, quien sigue entrenando en busca de su mejor puesta a punto y a la espera de una oportunidad para estar, al menos, en el banco de los suplentes. HOY SE VENDEN LAS ENTRADAS PARA LA PARCIALIDAD VIOLETA El encuentro entre Chacarita y Villa Dálmine tendrá una importante novedad: la presencia de público visitante en San Martín (un hecho inédito para un partido del Funebrero desde que construyó el nuevo estadio). La posibilidad surgió tras un acuerdo con la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De). Así, los simpatizantes Violetas podrán mañana acompañar a su equipo desde la tribuna que da a la calle French. Para ello habrá un total de 1.500 entradas que se venderán hoy en nuestra ciudad: de 15 a 20 horas se abrirá la boletería del sector de platea del estadio de Mitre y Puccini para ello. Los tickets tendrán un valor de $300. Será la segunda vez en dos meses que la parcialidad de Villa Dálmine acompañe a su equipo hasta San Martín, dado que por la primera ronda de la Copa Argentina, el Violeta enfrentó a UAI Urquiza en el estadio de Chacarita el pasado 18 de julio (victoria por penales) y allí estuvieron los simpatizantes campanenses, aunque ocupando la tribuna popular local (foto).



IMPORTANTE: No se venderán localidades el día del partido en el estadio de Chacarita. La venta será únicamente en Campana hasta las 20 horas. — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 21 de septiembre de 2018 En su día saludamos a todos los fotógrafos y en especial a aquellos que acompañan la pasión por Villa Dálmine. Y en ese sentido, particularmente queremos recordar a Sergio "Pancho" Miner. pic.twitter.com/lia67RIO9l — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 21 de septiembre de 2018

Primera B Nacional:

Villa Dálmine cierra su preparación para visitar mañana a Chacarita

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: