Lechuga "B" le ganó a Desamparados y se ubicó a tres puntos de distancia de Juventud Unida, que igualó con Otamendi. Mañana se disputa una nueva fecha.

La décima fecha del Torneo Femenino de la Liga Campanense de Fútbol marcó el inicio de la segunda rueda del campeonato. Y Juventud Unida, que había ganado sus primeros siete partidos, sumó su segundo empate consecutivo al igualar 1-1 contra Otamendi FC.

De esta manera, las líderes del torneo vieron reducida su diferencia respecto a sus perseguidores, dado que Lechuga "B" goleó a Desamparados y quedó a tan sólo tres puntos de distancia de la cima. Mientras que Lechuga "A" le ganó 3-0 a La Josefa, estiró su invicto y se ubica ahora a seis de distancia de Juventud Unida.

Además, durante la jornada desarrollada el pasado sábado en cancha de EL Pino, Leones Azules venció 4-0 a Defensores de La Esperanza, equipo que sigue sin poder sumar unidades en el certamen.

La próxima fecha le ofrecerá a Juventud Unida la posibilidad de recuperar ventaja sobre su escolta, dado que Lechuga "B" queda libre.

RESULTADOS FECHA 10: Defensores de La Esperanza 0-4 Leones Azules; Desamparados FC 0-4 Lechuga "B"; Otamendi FC 1-1 Juventud Unida; Lechuga "A" 3-0 La Josefa. Libre: Mega Juniors.

PARTIDOS FECHA 11: Leones Azules vs Desamparados; Juventud Unida vs Defensores de La Esperanza; Mega Juniors vs Lechuga "A"; y La Josefa vs Otamendi FC. Libre: Lechuga "B".