Breves: Polideportivas

PELLA FUE ELIMINADO: el bahiense Guido Pella quedó eliminado ayer en la segunda ronda del ATP 250 de San Petersburgo.- INICIA LA FECHA 5: la Superliga Argentina de Fútbol tendrá como partido más importante el superclásico entre Boca Juniors y River Plate.- FÚTBOL DE ASCENSO: la séptima fecha de la Primera B Metropolitana comenzará hoy con dos partidos.- VÓLEY; CONTRA POLONIA: la Selección Argentina de Vóley iniciará hoy la segunda fase del Mundial que se disputa en Italia y Bulgaria.- INICIA LA FECHA 5 Esta noche comenzará la quinta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, que tendrá como partido más importante el superclásico entre Boca Juniors y River Plate, que se jugará el domingo a las 17.45 horas. La jornada se pondrá en marcha hoy con San Lorenzo (con el campanense Nicolás Blandi en duda) recibiendo a Patronato desde las 19 horas en el Nuevo Gasómetro. El elenco de Paraná se presentará con técnico interino, mientras resuelve quién será el sucesor de Juan Pablo Pumpido, una noticia que puede rebotar fuerte en nuestra ciudad si finalmente el elegido es Felipe De la Riva. En tanto, desde las 21 horas se medirán Colón y Godoy Cruz en el estadio Brigadier López de Santa Fe. Mañana sábado jugarán: Newells vs Lanús (13.15), Talleres vs Vélez (15.30), Defensa y Justicia vs Estudiantes de La Plata (17.45) y Banfield vs Independiente (20.00). Mientras que el domingo lo harán: Tigre vs Huracán (11.00), San Martín de Tucumán vs Argentinos Juniors (11.00), Gimnasia vs Rosario Central (13.15), San Martín de San Juan vs Atlético Tucumán (13.15) y Boca Juniors vs River Plate (17.45). Finalmente, la fecha se cerrará el lunes con: Aldosivi vs Belgrano (18.00) y el líder Racing Club vs Unión (20.00). FÚTBOL DE ASCENSO La séptima fecha de la Primera B Metropolitana comenzará hoy con dos partidos: UAI Urquiza vs Atlanta (15.05) y San Miguel vs Almirante Brown (15.30). En tanto, la séptima jornada de la Primera C también inicia este viernes con dos encuentros: Ituzaingó vs Cañuelas y Berazategui (líder con 14 puntos) vs Alem. Finalmente, la cuarta fecha de la Primera D arrancará esta tarde con el duelo que sostendrán Defensores de Cambaceres y Argentino de Merlo. VÓLEY: CONTRA POLONIA Desde las 14.40 (hora argentina) y con transmisión de la TV Pública, la Selección Argentina de Vóley iniciará hoy la segunda fase del Mundial que se está disputando en Italia y Bulgaria cuando enfrente a Polonia, equipo que ganó sus cinco encuentros en la primera fase y asoma como uno de los grandes candidatos. PELLA FUE ELIMINADO El bahiense Guido Pella quedó eliminado ayer en la segunda ronda del ATP 250 de San Petersburgo al caer 6-4 y 6-4 frente al bosnio Damir Dzumhur. En tanto, Diego Schwartzman comenzará hoy a disputar la Rod Laver Cup: en representación del "Resto del Mundo", en horas de la noche enfrentará al belga David Goffin.



