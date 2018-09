EL DÓLAR PARA ABAJO: perdió este jueves $1,15 y cerró a $38,97 para la venta.- NI MEGACANJE NI DOLARIZACIÓN: el ministro Dujovne negó que la Argentina "esté embarcada" en un plan de dolarización de la economía.- MARCHA ATRAS: la novia de Cobos declinó acceder al cargo de secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.- ELECCIONES SUSPENDIDAS: jueces resolvieron la suspensión de la elección en el Sindicato de Empleados de Comercio.-

NI MEGACANJE NI DOLARIZACIÓN

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, afirmó este jueves que el Gobierno "no planea ningún megacanje" ni "ninguna reestructuración de su deuda", y también negó que la Argentina "esté embarcada" en un plan de dolarización de la economía. "Argentina no planea ningún megacanje, ninguna reestructuración de su deuda. El ministro aseguró también que el resultado de la negociación con el FMI "se va a comunicar en los próximos días" antes de que se vote el Presupuesto 2019 y negó que la Argentina "esté embarcada" en un plan de dolarización de la economía. "Con respecto a la actual negociación con el Fondo, lo que puedo decir es que la estoy efectuando en pleno uso de mis facultades, y no puedo en este momento adelantar cuál es el resultado que va a ser comunicada en los próximos días y seguramente la van a conocer mucho antes de que se vote el Presupuesto", aseguró en respuesta a una consulta del diputado del bloque Justicialista Diego Bossio en la comisión de Presupuesto y Hacienda.

MARCHA ATRAS

La novia del senador radical Julio Cobos, Natalia Obon, declinó este jueves la posibilidad de acceder al cargo de secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, luego de que se generara una fuerte polémica por su nombramiento. "Sé que cumplo con los requisitos establecidos, que tengo la capacidad y las ganas para desempeñarlo correctamente pero también entiendo que se ha generado un manto de dudas sobre mis condiciones y sobre mi pareja, algo que no quiero ni puedo permitir, por lo que he decidido declinar y no aplicar al mismo", señaló Obon a través de una carta difundida ayer.

ELECCIONES SUSPENDIDAS

Los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvieron este jueves suspender la elección de autoridades en el Sindicato de Empleados de Comercio, previstas para el próximo viernes 28 de septiembre. Los jueces aceptaron el planteo de Ramón Muerza, secretario de organización del sindicato y candidato a secretario general, respecto a irregularidades en el llamado a asamblea y su desarrollo, por lo que confirmó la suspensión de los comicios, en los que Armando Cavalieri buscaría revalidar su título.

EL DÓLAR PARA ABAJO

El dólar perdió este jueves y $1,15 y cerró a $38,97 para la venta, en una jornada volátil con un incremento en la oferta de divisas y tras la licitación de Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos. Según un promedio realizado por el Banco Central, la moneda norteamericana finalizó a $37,25 para la punta compradora y a $38,97 para la vendedora, en lo que fue la segunda caída consecutiva. Así, perdió $1,15 respecto del día anterior, es decir, 2,95 por ciento. El desarrollo de la rueda se dio en medio de una marcada volatilidad ya que tras abrir con tendencia negativa, el tipo de cambio al mediodía escaló a $39,14 para cerrar a la baja. En los mostradores del Banco Nación, el dólar terminó este jueves a $38,80, mientras el precio más elevado fue expuesto en ICBC y Banco Galicia a $39,20.