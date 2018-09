Organizado por el Municipio hubo juegos y actividades, shows musicales y Dj en vivo. El broche de oro fueron los polvos de colores que tiñeron el espacio público de alegría. La primavera ya está entre nosotros y Campana le dio la bienvenida con una explosión de colores de la que participaron cientos de jóvenes. Organizado por Campana Joven -dependiente de la Jefatura de Gabinete del Municipio- el Campito de Siderca se vistió para la ocasión con numerosas propuestas pensadas para los estudiantes. Fue un día de puro sol, color y diversión. Nadie se lo quiso perder. Hubo quienes ansiosos por celebrar la jornada llegaron ni bien comenzada la fiesta, mientras que otros se acercaron a media tarde. Y como no podía ser de otra manera, el intendente Sebastián Abella no quiso perderse la fiesta y asistió al lugar para recorrer el gran despliegue y conversar con los vecinos, quienes agradecieron un evento de tal magnitud. Como broche de oro, el público se divirtió arrojando polvos de distintos colores, al ritmo de DJ Pirata, tiñendo de alegría el cierre de una tarde inolvidable. Sobre el escenario, los artistas locales ganadores del "Bandatón", la solista Astrid Salamandri; Alter Ego; Su amnesia; y Kingo, que fueron elegidos por más de 3.700 jóvenes a través de las redes sociales, se presentaron en vivo e hicieron vibrar al público con sus canciones. Por votación del público presente a través de redes sociales, la última banda mencionada ganó el primer premio y filmará un video musical en calidad cinematográfica. En un sector del Campito de Siderca se desplegaron inflables gigantes; canchas de fútbol-tenis; estación deportiva; realidad virtual; ajedrez; torneos de Play Station; y juegos tecnológicos y de ingenio, mientras que en otro estuvieron los food trucks, artesanos y un patio de comidas escolares. Durante la jornada los jóvenes bailaron al ritmo de la música de Dj Paul que sonó a lo largo de la tarde. Tras recorrer el lugar, Abella se mostró satisfecho con la gran convocatoria del evento y destacó el trabajo en equipo realizado entre Campana Joven y las diferentes secretarías del Municipio para que sea un verdadero éxito. Además, el jefe comunal enfatizó que me pone muy feliz ver a los jóvenes disfrutando de este día tan especial, con tantas actividades gratuitas pensadas para ellos". Y el director de Juventud, Iván Gómez, agradeció a todos los que participaron del Día de la Primavera y sostuvo que "desde la Dirección de Juventud estamos muy contentos de impulsar este evento en pos de crear un espacio para los jóvenes".

Hermosa tarde! Gracias a todos por acompañarnos hoy!!!! #PuraMúsicaYColor #FelizDiaDelEstudiante #CampanaJoven @campanagov @SebaAbella @IvanGGomezok pic.twitter.com/lCHC9aCUKl — Mariela Schvartz (@MarieSchvartz) 22 de septiembre de 2018 Postales de un #DíaDeLaPrimavera a pura música y color!!! #CampanaJoven en @campanagov pic.twitter.com/zAzR2N5Sh2 — Mariela Schvartz (@MarieSchvartz) 22 de septiembre de 2018 #Ahora #FelizPrimavera #DiaDelEstudiante @campanagov pic.twitter.com/1jkctr7eeD — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 21 de septiembre de 2018

