Detienen a un hombre de 32 años acusado de Grooming











La aprehensión del imputado se concretó en una vivienda del centro de nuestra ciudad.

La denuncia fue realizada por la madre de la víctima, un menor de apenas 14 años. Y la aprehensión del imputado se concretó en un allanamiento realizado en la calle Almirante Brown, en el centro de nuestra ciudad. El pasado viernes 14, una madre se acercó hasta la Fiscalía Temática para denunciar que su hijo de 14 años había sido víctima de "Grooming", un término utilizado para describir la forma en que algunas personas se acercan virtualmente a niños y jóvenes para ganar su confianza, crear lazos emocionales y poder abusar de ellos sexualmente Una semana después, a partir de una investigación que llevó adelante la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Zárate-Campana, el imputado, un hombre de 32 años, fue detenido en un domicilio céntrico de la calle Almirante Brown, en el marco de un allanamiento que derivó también en el secuestro de elementos de interés para la investigación. Según trascendió, para "captar" al menor, este sujeto utilizó la red social "Facebook" y así habría logrado entablar un contacto que derivó luego en encuentros posteriores. Con esa información, los investigadores iniciaron un seguimiento en redes sociales y a partir del análisis de las fotografías publicadas por el imputado en su perfil de Facebook falso (creado para captar menores), como así también en lo difundido en su WhatsApp, lograron establecer la ubicación de su domicilio y su verdadera identidad. Durante la investigación también surgió que ese perfil falso de Facebook contaba también con un centenar de niños y adolescentes como amigos. "Todas potenciales víctimas", apuntaron fuentes del caso. Con esa información recolectada, el Juzgado de Garantías, a cargo del Dr Julio Andrés Grassi, libró la orden para el allanamiento que contó con el apoyo de personal de "Ciber Crimen". El detenido, de 32 años, fue imputado de los delitos de "Corrupción de Menores y Captación de Menores por Medios Tecnológicos con el propósito de cometer delitos contra su identidad sexual". ¿QUÉ ES EL GROOMING? El Grooming es un término para describir la forma en que algunas personas se acercan a niños y jóvenes para ganar su confianza, crear lazos emocionales y poder abusar de ellos sexualmente. Actualmente puede ocurri en todo tipo de lugares: en el barrio local, en la casa, en la escuela o en la iglesia. En el peor de los casos, estas personas también pueden desear introducir al menor en ambientes de prostitución y explotación sexual. Los groomers (personas que buscan hacer daño al menor) pueden ser hombres y mujeres de cualquier edad y de cualquier nivel económico o social. El grooming puede suceder online o en persona y, en muchas ocasiones, el groomer invierte tiempo considerable durante este periodo de preparación para ganarse la confianza de los niños y sus familias pretendiendo ser alguien que no es, ofreciendo comprensión y consejos, obsequiando regalos, brindando atención al niño, utilizando su posición o reputación profesional o llevándolos a viajes, paseos y fiestas. Poco a poco los groomers van obteniendo más datos personales y de contacto. Seducen y provocan mediante el discurso y el envío de imágenes de tipo pornográfico para conseguir que el niño realice actos de naturaleza sexual. Suelen implementar "secretos" como una forma de controlar y asustar al niño para que se sienta avergonzado o culpable, y no denuncie el abuso. En la mayoría de las ocasiones, el acoso en línea es más rápido y anónimo, pues los menores confían más rápidamente en un "amigo" en línea que en alguien que acababa de conocer "cara a cara". En este sentido, las redes sociales son el medio más común que los groomers utilizan para llevar a cabo este tipo de prácticas.



El detenido, al momento de su traslado. Habría utilizado Facebook para contactar al menor.





En el allanamiento que derivó en la detención del imputado se secuestraron elementos de interés para la investigación. GROOMING: CONSEJOS PARA PREVENIRLO Ser víctima de grooming puede traer consecuencias fatales. Sin embargo, tomar acciones concretas de seguridad mientras se navega por Internet es la forma más sencilla de ayudar a prevenir esta situación. Algunas sugerencias son: - No proporcionar, o hacer fácilmente accesible a extraños, imágenes o información personal que pueda ser utilizada para otros fines. - Preservar la seguridad y confidencialidad de cuentas de usuario y contraseñas. - No ceder ante el chantaje bajo ninguna circunstancia, puesto que ello supone aumentar la posición de fuerza del groomer. - No dudes en pedir ayuda si te encuentras ante una situación nueva y delicada que conlleva gran estrés emocional. Contar con el apoyo de una persona adulta de confianza es fundamental. - Analizar en qué delitos o irregularidades ha incurrido el acosador y cuáles pueden ser probadas para denunciar el abuso. - Buscar y recopilar las pruebas de la actividad delictiva: capturas de pantalla, conversaciones, mensajes y todo aquello que pueda demostrar las acciones del groomer o dar pistas sobre su paradero o modo de actuar. - Formular una denuncia con un adecuado análisis de la situación y elementos de prueba que ayuden a la investigación. Además, es conveniente que, los adultos controlen y supervisen el acceso de los niños a Internet; que concienticen a los menores sobre los peligros que existen en la Red; que se mantenga un diálogo abierto entre padres e hijos para crear un ambiente de confianza.; que se instale un antivirus o software de control parental en la computadora, tableta o celular que utiliza el menor para protegerlo.

