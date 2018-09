P U B L I C



Luego del empate ante Mitre buscará sumar de a tres nuevamente y, a su vez, cortar una racha de 38 años sin ganarle al Funebrero. Cristian González por Fernando Alarcón sería el único cambio entre los once titulares. El partido comienza 17.05, tendrá presencia de simpatizantes Violetas y se transmitirá por TyC Sports. Si Villa Dálmine tiene una espina en estos últimos años desde su regreso a la Primera B Metropolitana en 2012, sin dudas que es Chacarita: lo enfrentó en once oportunidades y no pudo ganarle nunca. Fueron cinco empates y seis derrotas que agigantaron esa estadística que marca que no vence al Funebrero desde 1980 y que ya son 15 los encuentros que pasaron entre ambos sin festejos del equipo de nuestra ciudad. Esta tarde tendrá una nueva oportunidad, cuando lo visite por la cuarta fecha del campeonato de la Primera B Nacional, en un partido que se jugará desde las 17.05 horas con arbitraje de Ramiro López, que tendrá presencia de simpatizantes Violetas (el A.Pre.Vi.De lo habilitó) y que contará con transmisión en vivo de TyC Sports. Y si las estadísticas son negativas y no invitan a la ilusión al pueblo Violeta, vale recurrir entonces al presente de uno y otro equipo, una situación que claramente vuelca la balanza hacia el lado de Villa Dálmine. Es que el conjunto dirigido por Felipe De la Riva inició la temporada en gran forma, con victorias sobre Instituto y Temperley y dominando a Mitre, más allá del 2-2 final ante el elenco de Santiago del Estero. En cambio, Chacarita acumula tres derrotas en tres presentaciones (Almagro, Platense y Gimnasia de Mendoza) y la figura de su entrenador, Jorge Vivaldo, está sumamente cuestionada, al igual que la Comisión Directiva del club, que atraviesa un difícil momento. Pero el contexto previo al cotejo de esta tarde no termina ahí. Es que mientras se siembran interrogantes sobre la continuidad de Vivaldo (que como DT del Violeta tampoco ganó en el Nacional B, con tres empates y cuatro derrotas), el futuro de De la Riva también está en duda, porque el uruguayo suena con fuerza como próximo director técnico de Patronato de Paraná, equipo que actualmente se encuentra en la Superliga. ¿Será hoy su último partido al frente del conjunto de nuestra ciudad? En lo que no hay dudas es en lo que respecta a la formación que presentará esta tarde en San Martín, el cual tendrá un único cambio respecto a las primeras tres fechas: ingresará Cristian González por el suspendido Fernando Alarcón para conformar la zaga central junto a Marcos Martinich (tal como lo hiciera en los partidos de Copa Argentina, cuando "el Negro" estuvo ausente porque todavía se recuperaba de su lesión). Así, los once titulares de Villa Dálmine hoy serán: Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Cristian González, Marcos Martinich, Juan Ignacio Alvacete; Federico Jourdan, Matías Ballini, Emanuel Molina; Mariano Miño; Martín Comachi e Ijiel Protti. El resto de los convocados por De la Riva son: Juan Pablo Lungarzo, Agustín Bellone, Federico Recalde, Renzo Spinaci, Lucas Cuevas, Cristian Álvarez, Francisco Nouet y Marcelo Estigarribia. Por su parte, Chacarita presentaría cuatro cambios respecto a la alineación de la fecha pasada frente a Gimnasia en Mendoza: ingresarían Nahuel Menéndez, Gabriel Lazarte, Wilson Gómez y Francisco Vazzoler. Así, el once de Vivaldo sería con: Pedro Fernández; Nahuel Menéndez, Germán Ré, Gonzalo Soto, Gabriel Lazarte; Matías Sánchez, Federico Vismara, Diego Rivero, Wilson Gómez; Francisco Vazzoler y Ramón Lentini.

CRISTIAN GONZÁLEZ RETORNA A LA TITULARIDAD POR LA SUSPENSIÓN DE ALARCÓN. VILLA DÁLMINE VS CHACARITA: EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 18. En los 17 partidos anteriores, Villa Dálmine sólo consiguió 2 victorias y convirtió 12 goles. Chacarita, en tanto, ganó 8 veces y marcó 24 tantos. Además registran 7 empates. COMO LOCAL VILLA DALMINE: Jugaron 9 veces. El Violeta ganó en una oportunidad (5 goles), mientras que el Funebrero se llevó dos triunfos de Campana (8 goles). Se registran 6 empates. COMO LOCAL CHACARITA: Jugaron 8 encuentros. Villa Dálmine sólo ganó una vez (7 goles), mientras que Chacarita se impuso en 6 oportunidades (16 goles). Igualaron una vez. EL ÚLTIMO ENCUENTRO VISITANTE: el sábado 29 de abril de 2017, por la 30ª fecha de la Primera B Nacional 2016/17, Chacarita se impuso por 4 a 1 con goles de Rodrigo Salinas (2), Nicolás Oroz y Jonathan Rodríguez. Para el Violeta, Ángel Alonso había abierto el marcador en el primer tiempo. Fue expulsado Federico Recalde por doble amarilla. APOSTILLAS: Villa Dálmine registra 15 encuentros sin victorias frente a Chacarita, con 7 empates y 8 derrotas. Y como visitante, acumula 7 sin ganar, con 6 derrotas (las últimas tres consecutivas) y un empate. Sus únicos dos triunfos ante el Funebrero son del campeonato de Primera B de 1980: el 26 de abril, por la 9ª fecha, se impuso 4-2 como visitante (goles de Narciso Facundo Gallardo -2-, Francisco Ramón Portillo y Luis María Orlando); mientras que el 6 de septiembre, por la 28ª fecha, ganó 2-1 en Campana con tantos de Miguel Ernesto Benítez y Oscar Bautista Cassinerio. GOLEADORES DE VILLA DALMINE (12): Narciso Facundo Gallardo (2), Luis María Orlando (1), Francisco Ramón Portillo (1), Oscar Bautista Cassinerio (1), Miguel Ernesto Benítez (1), Juan Alberto Martínez (1), Cristian Daniel Taborda (1), Luis Rodríguez (1), Damián Salvatierra (1), Nicolás Steffanelli (1) y Ángel Alonso (1). GOLEADORES DE CHACARITA (24): Matías Pisano (2), Damián Manso (2), Rodrigo Salinas (2), Luis Alejandro Ugarte (1), Juan Carlos Nanni (1), Rubén José Simeone (1), Osvaldo Ingrao (1), Leonardo Fabián Itabel (1), Osvaldo Salvador Escudero (1), Carlos Leeb (1), César D´Agostino (1), Sergio Gustavo De Bonis (1), Jorge Piris (1), Cristian Guanca (1), Ramón Lentini (1), Matías Rosso (1), Brian Ortíz (1), Franco Racca (1), Fernando Coniglio (1), Nicolás Oroz (1) y Jonathan Rodríguez (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL EMPATE VISITANTE DE 2014 El sábado 26 de abril, por la 37ª fecha de la Primera B Metropolitana 2013/14, Villa Dálmine igualó 1-1 frente a Chacarita en lo que es el único empate conseguido en condición de visitante. La síntesis de ese partido fue: CHACARITA JUNIORS (1): Fernando Otarola; Diego Acuña (Maximiliano Estévez), Brian Ortiz, Gonzalo Roncaniere, Maximiliano Paredes; Matías Rodríguez, Leandro Coronel, Miguel Mellado (Sebastián Romero), Cristian Guanca; Matías Rosso (Elías Alderete) y Ramón Lentini. DT: Carlos Leeb. SUPLENTES: Gonzalo Carniel, Daniel Gojmerac, Agustín Módula y Mauro Montenegro. VILLA DALMINE (1): Pedro Fernández; Juan Ferreira, Facundo Gómez, Rubén Zamponi, Gustavo Mbombaj; Diego Grecco, Horacio Falcón; Víctor Gómez (Juan Manuel Ferreyra), Raúl Pérez (Fernando Luna), Nazareno Solís; y Damián Salvatierra (Dalmiro Gaeto). DT: Sergio Rondina. SUPLENTES: Pablo Manfra, Juan Celaya, Damián Acosta y Jorge González. GOLES: PT 28m Damián Salvatierra (VD) y ST 47m Brian Ortiz (C). ESTADIO: Chacarita.ÁRBITRO: Lucas Di Bastiano

Primera B Nacional:

Villa Dálmine visita a Chacarita con la ilusión de volver a la victoria

