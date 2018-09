Con motivo de celebrarse el "Día del Trabajador Municipal", las dependencias permanecerán cerradas. El asueto no afectará las prestaciones indispensables del Hospital San José (internación y guardias), CIMoPU y Tránsito. Con motivo de celebrarse el "Día del Trabajador Municipal" este lunes 24 habrá asueto administrativo en todas las dependencias municipales, por lo cual no atenderán al público. Dado que el Convenio Colectivo de Trabajo instituye, a partir del 2016, como "Día del Trabajador Municipal" el 24 de septiembre, ese día será no laborable. No obstante, las distintas áreas arbitrarán las medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios públicos indispensables y/o inin-terrumpibles. Por lo cual no se alterarán los servicios relacionados con el Hospital San José (internación y guardias), Tránsito, y CIMoPU. Las dependencias municipales retomarán sus tareas el martes 25 en su horario habitual de funcionamiento.



El lunes habrá asueto administrativo para el personal municipal

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: