Desde Cambiemos lo destacaron y también indicaron que "la oposición sigue insistiendo en aplicar artículos que son ilegales". Los concejales de Cambiemos Carlos Cazador, Romina Buzzini, Diego Lis y Marina Casarettoa; destacaron el consenso que se logró en los proyectos que se trataron sobre tablas en la segunda sesión ordinaria de septiembre del Honorable Concejo Deliberante (HCD), tales como la donación de $540.000 de Tenaris que serán destinados a la refacción y mejoras del Hogar de Ancianos del Hospital San José; y la resolución declarando de Interés Legislativo las obras del director y guionista Esteban Busso. Además, se consensuó intervenir y solucionar los problemas de cloacas del barrio Dignidad; resolver la problemática que atraviesa el Jardín de Infantes Nº 906 del barrio 9 de Julio; como así también el pedido a PAMI del cumplimiento pleno de la prestación de la cobertura de medicamentos. "Siguen insistiendo en aplicar artículos que son ilegales. Su aplicación solo genera la falta de discusión en los proyectos, que los tratemos sin que hayan pasado por las comisiones, que no tengan el estudio necesario para que se aprueben en conjunto sin un encuadre legal", aseveró el concejal Lis. "Lo usan como herramienta para obligar al intendente Sebastián Abella al veto con proyectos que no tienen ningún sustento jurídico ni coherencia. Lo único que buscan es hacer ruido político para que el jefe comunal quede como un vetador serial", agregó. Casaretto indicó que "siempre utilizan las tablas para hacer un discurso netamente político; como también mencionar otros asuntos que no están relacionados con los proyectos en sí y consideramos que es una falta de respeto a los vecinos, a la presidencia y al reglamento del HCD".



Consenso de los proyectos tratados sobre tablas en el HCD

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: