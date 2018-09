Además se comprometió a analizar una cifra a cuenta de futuros aumentos que sería depositada con los sueldos de septiembre. La nueva oferta será consultada con las bases. La reunión paritaria llevada adelante este viernes entre funcionarios de la gestión Abella y representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales (STMC) vio sobre la mesa una nueva propuesta salarial consistente en el 13% de aumento para el semestre septiembre-febrero, pagado en dos cuotas del 5% y una final de 3%, y la posibilidad concreta de otorgar con el sueldo de septiembre una cifra a cuenta de futuros aumentos. La propuesta brinda mejores condiciones de pago para el incremento previsto en el segundo semestre del año paritario. Y el compromiso del Gobierno de poder empezar a concretarlo con las remuneraciones de este mes permite al sindicato llevar algo de alivio a sus afiliados, golpeados por la inflación galopante y la brusca devaluación del peso. Pero para la cúpula del STMC la oferta queda corta frente a la pérdida de valor adquisitivo de los salarios municipales sufrida a lo largo del primer semestre del año, estimada por el gremio en los 10 puntos porcentuales. Los paritarios de la gestión Abella no se refirieron a ningún reajuste de acuerdos previos, por eso que la única respuesta que se limitó a dar ayer fue que pondrá a consideración de sus bases el ofrecimiento oficial. "Entendemos que algo a partir del 1º de septiembre va a haber. Queremos creer", manifestó este viernes un paritario municipal ante la consulta de La Auténtica Defensa. Además de este adelanto a cuenta del futuro arreglo, el STMC también solicitó la incorporación de una cláusula gatillo en el acuerdo del segundo semestre, algo difícil de imaginar teniendo en cuenta que en la mitad inicial del año no logró imponerla en el pacto paritario. La próxima reunión fue fijada para el 28 de septiembre. Días atrás, el intendente Sebastián Abella se había manifestado confiado en poder arribar a un entendimiento con los representantes de sus empleados. En ese sentido, señaló que es común que no haya acuerdos en los primeros encuentros de la negociación, por lo que les restó importancia a estas desavenencias.



Paritaria municipal:

El Gobierno mejoró las condiciones para el segundo semestre, pero por ahora no reabre el primero

