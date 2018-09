Gustavo Parravicini. Foto: YouTube

Tiempos complejos los de Argentina, en el medio de una tormenta de acuerdos económicos con el FMI, presentación del Presupuesto Nacional para el próximo año, ajuste y más ajuste; con el impacto social que esto genera. Las cifras en millones de miles de dólares nos confunden, y a punto de caer en los Simpson nuevamente, busco noticias sobre la provincia de Buenos Aires gobernada por esta chica tan dulce: María Eugenia Vidal. Pero resulta que sigue el mismo lío: escuelas que explotan, docentes que mueren, docentes torturadas, paros y trabajadores sufriendo, paritarias que no se cierran , cierre de empresas... Y pienso: son el mismo signo político. ¿Será que no pueden, no saben o no quieren resolver? Ahí es cuando recuerdo que me dijeron que Campana, nuestra hermosa Ciudad, nuestro querido pueblo; es una isla. Una ciudad industrializada, con cientos de Pymes satélites de multinacionales pujantes que nos generan una red de contención ante esta triste realidad que otros argentinos tienen que vivir día a día. Esta definición, podríamos decir socio/económica fruto de un tinto con soda, me hizo ruido. Pienso que la macroeconomía no nos puede dejar afuera. Hice lo que todo curioso en estos temas hace: ir a buscar información actualizada sobre variables económicas y sociales como desocupación, ocupación, cuantos jubilados con la mínima, situación jóvenes de 0 a 14, población vulnerable, cantidad de comercios, viviendas y otros. Gobierno Municipal debería contar con estos datos, de lo contrario como generaría políticas públicas basadas en datos confiables. Seguro me sentí del resultado positivo de mi búsqueda cuando recordé que la UNLu, la UTN y organismos Nacionales como INTA, ANSES, PAMI, Subsecretaría de Agricultura Familiar (está úl tima vamos a abordarla proximamente) deben generar información y seguro articulan con el gobierno local,. El optimismo me invadió cuando recordé que los tres gobiernos: nacional, provincial y el nuestro son de Cambiemos. Solo encontré un trabajo del 2011 una recopilación de datos, con interpretación de los mismos, y me pregunto ¿En estos siete años que han pasado, estaremos en el paraíso o a las puertas del infierno del Dante? Se me ocurrió hacer un ejercicio: tome los números del 2011, basado en el Censo 2010, y los cruzé con actualizados del Observatorio de la UCA del informe de 2011 que arroja que los jóvenes entre 0 y 14 años son 25.221. El observatorio de la UCA nos dice que el 48 % de estos son pobres, o sea tenemos 12.106 niños pobres, pero no sirve como dato para generar políticas públicas y medir impacto. Conclusión: es obvio que lo anterior no se puede utilizar como información de base actualizada, que permita al ejecutivo local generar políticas públicas adecuadas para revertir situaciones de injusticia, o medir el impacto de las mismas en la población objetivo. Entonces digo: El municipio de Campana gobierna en la oscuridad y, no nos engañemos: a pesar del vasto territorio insular, Campana no es una isla.

Opinión:

Gobernando en la oscuridad

Por Gustavo Parravicini

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: