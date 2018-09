La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/sep/2018 Grooming: consejos para prevenirlo







Ser víctima de grooming puede traer consecuencias fatales. Sin embargo, tomar acciones concretas de seguridad mientras se navega por Internet es la forma más sencilla de ayudar a prevenir esta situación. Algunas sugerencias son: - No proporcionar, o hacer fácilmente accesible a extraños, imágenes o información personal que pueda ser utilizada para otros fines. - Preservar la seguridad y confidencialidad de cuentas de usuario y contraseñas. - No ceder ante el chantaje bajo ninguna circunstancia, puesto que ello supone aumentar la posición de fuerza del groomer. - No dudes en pedir ayuda si te encuentras ante una situación nueva y delicada que conlleva gran estrés emocional. Contar con el apoyo de una persona adulta de confianza es fundamental. - Analizar en qué delitos o irregularidades ha incurrido el acosador y cuáles pueden ser probadas para denunciar el abuso. - Buscar y recopilar las pruebas de la actividad delictiva: capturas de pantalla, conversaciones, mensajes y todo aquello que pueda demostrar las acciones del groomer o dar pistas sobre su paradero o modo de actuar. - Formular una denuncia con un adecuado análisis de la situación y elementos de prueba que ayuden a la investigación. Además, es conveniente que, los adultos controlen y supervisen el acceso de los niños a Internet; que concienticen a los menores sobre los peligros que existen en la Red; que se mantenga un diálogo abierto entre padres e hijos para crear un ambiente de confianza.; que se instale un antivirus o software de control parental en la computadora, tableta o celular que utiliza el menor para protegerlo.



Grooming: consejos para prevenirlo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: