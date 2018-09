Bisellia Teatro Bar (Estrada 718, Campana) Sábado: A las 21:00 habrá un tributo a Gustavo Cerati y después de la medianoche sonarán "El Fuste" y "Dilema", banda de pop rock. Domingo: Estará la muestra de arte de los alumnos de "Ratola". Craft Beer (Sarmiento 349, Campana) Sábado: Fiesta "Popsitiva" festejando el día de la primavera. Una noche de clásicos y no tan clásicos de todos los tiempos: Nacionales e internacionales de Rock, Pop y las últimas tendencias musicales!

El sábado hay “Popsitiva" en Craft Beer festejando el comienzo de la primavera. Teatro La Rosa (Sivori 916, Campana) Sábado: A las 12:00 AM comenzará el curso "De la sugestión a la transferencia analítica" a cargo de Carina Scaramozzino y Gabriela Toledo que tendrá lugar con una frecuencia quincenal. Mauri´s Bar (Dorrego 745, Zárate) Sábado: Fecha hardcore-punk con "Mal Nacidos", "Les Infernales" y "Maldita Actitud" siendo el precio un alimento no perecedero. Es importante recordar que por atención a los vecinos, el bar no deja tocar hasta altas horas de la madrugada. Fiesta en Camping La Isla Sábado: Tocarán "Monos Contempo", "Monos Perversos", "No Manhattan" y " Dientes del Océano y la Hermandad del Núcleo Solar" también habiendo luego DJs invitados. Podés quedarte a acampar. Las consultas por entradas y transporte se hacen al 1133798079 ¿Querés que agendemos tu evento? Mandanos un mail a info@laautenticadefensa.com.ar

Agenda de Fin de Semana:

22 y 23 de Septiembre de 2018

