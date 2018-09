La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/sep/2018 Se entregaron los 4 mil kilos de alimentos no perecederos reunidos en la 10K Tenaris







Habían sido recolectados durante el proceso de inscripción a la carrera. Las instituciones beneficiarias fueron el Hogar de Niños "Nuestra Señora de Lourdes" y Honrar la Vida, de Campana, y los comedores Malvicino y Proyecto Ruge, de Zárate. Los más de cuatro mil kilos de alimentos no perecederos recolectados durante el proceso de inscripción a la 10K Tenaris fueron entregados en partes iguales a cuatro entidades de bien público de Campana y Zárate. El día de la carrera, referentes de las instituciones beneficiarias habían subido al escenario de premiación para recibir los vouchers de alimentos de mano del presidente de Tenaris Cono Sur, Javier Martínez Álvarez. Y esta semana, personal de la empresa concretó la entrega de las cuatro toneladas reunidas, un gran aporte al funcionamiento del Hogar de Niños "Nuestra Señora de Lourdes" y el centro de recuperación de adicciones "Honrar la Vida", de Campana, y los comedores "Malvicino" y "Proyecto Ruge", de Zárate. "Es una ayuda importante por los alimentos, pero también por lo que significa para los chicos que piensen y se preocupen por ellos", expresó Sandra Schenone, directora del Hogar de Niños de Campana, al momento de recibir la donación. Paola Volkmer, de Proyecto Ruge de Zárate, agradeció el donativo que le permitirá al comedor poder alimentar al centenar de chicos que asisten todos los sábados, en ocasiones también con sus familias. "Les preparamos salsas con fideos o arroz, albóndigas o milanesas y puré de papás, por lo que este aporte representa una alegría inmensa", afirmó. A unos cuantos kilómetros de allí, en el barrio Malvicino, Isabel Plattner recibía con el mismo entusiasmo mil kilos de productos no perecederos. "Tenemos personas e instituciones que siempre nos ayudan, pero esta cantidad hace la diferencia", aseguró la encargada del comedor, que lleva casi tres meses sin funcionar por falta de alimentos. Será la solidaridad de los atletas de la 10K Tenaris la fuerza que lo ponga de nuevo en marcha.

Más de cuatro mil kilos de alimentos no perecederos recolectados durante la 10K Tenaris fueron entregados en partes iguales a cuatro entidades de bien público de Campana y Zárate





Las donaciones permitirán a los comedores destinatarios poder alimentar al centenares de chicos



Se entregaron los 4 mil kilos de alimentos no perecederos reunidos en la 10K Tenaris

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: