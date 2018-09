Hoy habrá dos tandas de entrenamientos y luego se disputará la clasificación y la carrera clasificatoria. La final, en la que se deberá realizar un cambio obligatorio de cubiertas, será mañana a las 12.05. Se esperan temperaturas cercanas a los 40 grados. Este fin de semana se disputará la novena fecha de la temporada 2018 del Súper TC 2000, la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional. Será en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, donde el campanense Matías Milla dirá presente con el Citroen C4 del equipo Sportteam. Será la segunda carrera del piloto de nuestra ciudad después del impactante accidente que sufrió en San Juan durante la sexta fecha. Luego debió parar en la séptima y regresó en la octava, en el Callejero de Santa Fe, gracias al enorme esfuerzo de su equipo, la colaboración de otros y el fundamental apoyo económico de colegas pilotos y sponsors. "Se viene una gran carrera, esperamos estar rápidos este fin de semana", se ilusionó el Negro en su cuenta de Twitter. El autódromo internacional otorga un plus significativo, sobre todo a la categoría más tecnológica del país, que se lucirá en el trazado santiagueño. Pero al margen de lo que significa el complejo que recibe anualmente a MotoGP y supo albergar otras categorías internacionales, esta vez contará con características muy particulares en esta prueba de Súper TC 2000. Desde lo deportivo, la mayor atención se centrará en el trabajo en los boxes, ya que en esta competencia será obligatorio el cambio de neumático. Al menos una cubierta deberá ser sustituida a partir de la quinta vuelta. No habrá diferentes compuestos, pero cada piloto deberá entrar por un cambio. Por lo que no sólo el protagonismo se depositará en el conductor, sino también en los seis mecánicos habilitados para tal fin, más el "señalero" o quien dé la orden para la salida a la pista. El programa oficial marca que durante la mañana de hoy habrá dos sesiones de entrenamiento, que a las 15.05 será la clasificación y que a partir de las 16.30 se disputará la carrera clasificatoria pautada a nueve vueltas. En tanto, mañana domingo la final será desde las 12.05 a un total de 23 giros. En ambas jornadas se espera una temperatura que rondará en torno a los 38 grados. El líder del campeonato de pilotos es Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), que suma 155 puntos. Después aparecen Facundo Ardusso (Renault Fluence) con 139; Matías Rossi (Toyota Corolla) con 137; y Leonel Pernía (Renault Fluence) con 135.

PARA MATÍAS MILLA SERÁ SU SEGUNDA CARRERA CON EL RECONSTRUIDO CITROEN C4 TRAS EL ACCIDENTE QUE SUFRIÓ EN SAN JUAN.



Automovilismo:

Súper TC 2000; Matías Milla será protagonista en el autódromo internacional e Termas de Río Hondo

