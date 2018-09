La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/sep/2018 Rugby:

Tras quedar libre, Ciudad de Campana visita al líder del Sur en duelo de invictos







Será por la séptima fecha del Grupo Ascenso de Tercera de la URBA. "Ellos son los favoritos, pero vamos con mucha ilusión y para ganarnos tendrán que estar preparados para una gran batalla", señaló César Gigena, head coach del equipo Tricolor. Por la séptima fecha del Grupo Ascenso de Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana enfrentará esta tarde como visitante a Del Sur Rugby, en el partido más atractivo de esta jornada de la categoría. Es que Del Sur (ex Banco Hipotecario) es el mejor equipo de esta Tercera División y ganó todos sus compromisos en la temporada. Así domina la tabla del Grupo Ascenso con 29 puntos. Y su escolta es, precisamente, el CCC, que ganó los cinco encuentros que disputó en esta segunda fase, pero que solamente ha sumado un único punto bonus (en su última presentación ante San Marcos). Y como quedó libre el pasado fin de semana, tiene 21 unidades, ocho menos que Del Sur y la misma cantidad que Mercedes, que perdió dos encuentros y que hoy quedará libre. Por eso, esta fecha asoma como determinante para saber cómo quedarán parados los principales candidatos al ascenso para la recta final (los dos primeros suben directamente, mientras que tercero y cuarto jugarán sendos repechajes con equipos de Segunda). En ese sentido, para el CCC sería muy importante sumar hoy y, en todo caso, también acompañaría un resultado no positivo de Los Pinos (18 puntos; todavía no quedó libre) en su visita a Tiro Federal de Baradero. "Este partido no define nada pero nos determina por qué vamos a pelear. Si nos consolidamos arriba o peleamos junto a otros por el segundo ascenso directo", explica el head coach Tricolor, César Gigena. "Ellos son los favoritos, pero vamos con mucha ilusión y para ganarnos tendrán que estar preparados para una gran batalla. Ya que este equipo no se va a rendir fácilmente. Faltando tan poco no hay margen de error así todo lo que traigamos nos acerca al objetivo", agregó el entrenador en diálogo con La Auténtica Defensa. Para este partido frente a Del Sur, el head coach del CCC dispuso la siguiente formación: Leonardo Vega, Didier Galeano, Santiago Sautón; Laureano Salas, Andrés Moreno; Nicolás Toledo, Carlos Díaz, Adrián Lugo; Martín Lescano, Juan Calvi; Facundo Cerda, Julián Agostino, Franco Pittari, Nazareno Alaguibe; y Bautista Peralta. Y entre los posibles relevos estarán: Alan González, Franco Casanova, Alexis Vélez, Cristian Giles Delgui y Franco Velázquez. Después de enfrentar a Del Sur, los últimos cuatro compromisos del Tricolor serán: Sociedad Hebraica (L), Atlético San Andrés (V), San José (L) y Tiro Federal de Baradero (V), equipos que llegarían con nulas o escasas chances reales de ascenso a esas últimas fechas. RESULTADOS FECHA 6: San Marcos 14-41 Del Sur Rugby; Virreyes 70-0 Sociedad Hebraica; Beromama 80-22 Atlético San Andrés; Los Pinos 32-15 San José; Mercedes 36-10 Tiro Federal. Libre: Ciudad de Campana. POSICIONES: 1) Del Sur Rugby, 29 puntos; 2) Ciudad de Campana, 21 puntos; 3) Mercedes Rugby, 21 puntos; 4) Los Pinos, 18 puntos; 5) San José, 12 puntos; 6) Virreyes, 10 puntos; 7) Beromama, 10 puntos; 8) San Marcos, 10 puntos; 9) Tiro Federal de Baradero, 9 puntos; 10) Atlético San Andrés, 1 punto; 11) Sociedad Hebraica, 1 punto. PARTIDOS FECHA 7: Tiro Federal de Baradero vs Los Pinos; San José vs Beromama; Atlético San Andrés vs Virreyes; Sociedad Hebraica vs San Marcos; Del Sur Rugby vs Ciudad de Campana. Libre: Mercedes.

EL TRICOLOR SUMA CINCO VICTORIAS EN FILA EN ESTA SEGUNDA FASE. HOY PONDRÁ EN JUEGO ESE INVICTO ANTE EL LÍDER DEL SUR RUGBY, MÁXIMO CANDIDATO AL PRIMER ASCENSO DIRECTO.



