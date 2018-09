La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/sep/2018 Remo:

Los entrenadores Marilú Perea y Joel Romero inscribieron nueve remeros para participar en 15 pruebas. Será la séptima competencia de este tipo en el año. El pre-equipo de remo del Campana Boat Club, dirigido por los instructores Marilú Perea y Joel Romero, competirá este sábado en la regata promocional "125º aniversario C.R.I.T." que organiza el Tigre Boat Club y que fiscalizará la Comisión de la Regata Internacional del Tigre (C.R.I.T.). Será la séptima regata promocional del año, la tercera –y consecutiva- en la cuestionada Pista Nacional de Remo y Canotaje de Tigre, que hace tiempo constituye un lugar insalubre e impropio para la práctica competitiva de remo y canotaje, por su altísima contaminación y los regulares problemas de falta de agua. La competencia servirá de homenaje a la C.R.I.T., que cumplió ayer 125 años. La entidad fue fundada el 21 de septiembre de 1893 bajo el nombre de Unión de Regatas del Río de La Plata (URRP). Ese mismo año, la primera comisión de regatas del país organizó la primera competencia oficial, siendo el punto de partida de la difusión y organización del remo competitivo en la Argentina. En total, Perea y Romero inscribieron nueve atletas: siete hombres y dos mujeres. Las pruebas en las que participarán, en representación del club de la ribera, serán las siguientes: -Single Shell Libre Femenino: Juana Modarelli [3 rivales] -Single Paseo Sub 14 Masculino: Brandon Vivas [5 rivales] -Single Paseo Sub 14 Masculino: Isaías Gallippi [4 rivales] -Single Shell Sub 16 Masculino: Tobías Viera Veneziani [3 rivales] -Single Shell Libre Masculino: Franco Martínez [5 rivales] -Single Shell Libre Masculino: Bruno Carabajal [5 rivales] -Single Shell Sub 16 Femenino: Guadalupe López [4 rivales] -Single Paseo Sub 16 Masculino: Isaías Gallippi [5 rivales] -Single Paseo Sub 16 Masculino: Santiago Geretto [5 rivales] -Doble par Shell Sub 16 Masculino: Lautaro Bravo (stroke) y Tobías Viera Veneziani (bow) [4 rivales] -Doble par Shell Libre Masculino: Franco Martínez (stroke) y Bruno Carabajal (bow) [4 rivales] -Single Clinker Sub 16 Femenino: Guadalupe López [sin rivales] -Single Shell Sub 14 Masculino: Tobías Viera Veneziani [4 rivales] -Single Clinker Sub 16 Masculino: Lautaro Bravo [4 rivales] -Doble par Shell Libre Femenino: Guadalupe López (stroke) y Juana Modarelli (bow) [3 rivales].

