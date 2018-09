Lavadero Mr Wash se afirmó como líder de la Zona Campeonato, mientras que OLC Combustibles llegó a lo más alto de la Repechaje. El pasado sábado se disputó la 6ª fecha de la segunda fase de la "Copa Ameghinos Servicios 50º anivesario", el Torneo de Fútbol 7 que organiza el Club Ciudad de Campana en sus canchas de césped sintético. Y esta nueva jornada confirmó a Lavadero Mr. Wash como líder de la Zona Campeonato (venció a Inmobiliara Gómez Ayerra), mientras que vio cómo OLC Combustibles se convirtió en el único líder de la Zona Repechaje con 15 puntos tras su victoria sobre Inmatel. Los resultados y goleadores de la sesta fecha de la segunda fase de la "Copa Ameghino Servicios 50 Aniversario 2018" fueron los siguientes: ZONA CAMPEONATO -Humilde Team 3 - Shalke 04 1. Goles: Juan Ignacio Díaz, Juan Bautista Amestoy y Matías Avila (HUT); Agustín Monteleone (S04). -Criscar Premium 3 - Lubricentro El Changuito 2. Goles: Francisco G. Albornoz (2) y Mateo Lacana (CRP); Alexis González y Martín Garrido (LEC). -Hierros Campana 0 - Anden 938 1. Gol: Facundo López (AND). -Paso a Paso 2 - Branca FC 6. Goles: Emiliano Forgione y Federico Díaz (PAP); Lucas Avalos (3), Ian Albornoz (2) y Alan Fuse (BFC). -Lavadero Mr. Wash 2 - Inm. Gómez Ayerra 0. Goles: Diego Gómez (2) (LMW) -Paliza Táctica 3 - La 20 5. Goles: Jonathan Schapert (3) (PAL); Joaquín Lima (3) y Nahuel Lung (2) (LA20). -Inmobiliaria Dacunda 4 - Interacero 2. Goles: Darío Bigi (2), Fidel Cantero y Leonel Marizaldi (ID); Matías Gatti (2) (ISA). -La Chancleta de Neymar - Metalúrgica Gapsof (Suspendido) POSICIONES: 1) Lavadero Mr. Wash, 15 puntos; 2) Branca FC, 14 puntos; 3) Inmobiliaria Dacunda, 13 puntos; 4) Humilde Team, 11 puntos; 5) Hierros Campana, 10 puntos; 6) La 20, 10 puntos; 7) Inmobiliaria Gómez Ayerra, 10 puntos; 8) La Chancleta de Neymar, 8 puntos; 9) Metalúrgica Gapsof, 7 puntos; 10) Anden 938, 7 puntos; 11) Interacero, 6 puntos; 12) Paso a Paso, 6 puntos; 13) Criscar Premium, 6 puntos; 14) Paliza Táctica, 4 puntos; 15) Lubricentro El Changuito, 3 puntos; 16) Shalke 04, 3 puntos. PRÓXIMA FECHA. Hoy sábado se disputará la séptima jornada de la segunda fase y la Zona Campeonato tendrá los siguientes partidos: Anden 938 vs Paliza Táctica (14.00); Humilde Team vs Hierros Campana (15.10); Interacero vs Shalke 04 (15.10); Inmobiliaria Gómez Ayerra vs Inmobiliaria Dacunda (16.20); Lavadero Mr. Wash vs Metalúrgica Gapsof (17.30); La Chancleta de Neymar vs Branca FC (17.30); Lubricentro El Changuito vs Paso a Paso (18.40); La 20 vs Criscar Premium (19.50). ZONA REPECHAJE -Bolskaya 4 - Saca-Chispa FC 0. Goles: Walter Piriz (2) y Cristián Cotto (2) (BOL). -Rossi Producciones 1 - Rocamora FC 4. Goles: Nahuel Nicoletti (ROP); Fernando Brito (2), Agustín Graf y Facundo Cremon (RFC). -La Unión 1 - Actis Seguros 0. Gol: Yago Fernández (LAU) -Plegadoras Migueles 2 - Mirtha La Pantera 2. Goles: Facundo Ponce de León y Carlos Blanco (PLE); Ramiro Antelo y Federico Wolter (MLP). -Inmatel FC 2 - OLC Combustibles 4. Goles: Javier Pons y Mario Costa (INM); Luciano Nicolino (2), Juan Pedro Ledesma y Juan Cruz Lugani (OLC). -CYL 4 - LAD 0. Goles: Cristián Sica (3) y Cristián Torres (CYL). -Carnicería Belén 2 - Gallego Automotores 1. Goles: Miguel A. Herrera (2) (CAB); Ignacio Fernández (GAUC) -Amigos de Ronaldo - Dep. Malbec (Suspendido) POSICIONES: 1) OLC Combustibles, 15 puntos; 2) Mirtha La Pantera, 14 puntos; 3) Plegadoras Migueles, 13 puntos; 4) Amigos de Ronaldo, 12 puntos; 5) Carnicería Belén, 12 puntos; 6) Saca-Chispa FC 12 puntos; 7) LAD, 12 puntos; 8) Gallego Automotores, 11 puntos; 9) Rocamora FC, 9 puntos; 10) CyL, 8 puntos; 11) Deportivo Malbec, 3 puntos; 12) Bolskaya, 4 puntos; 13) Inmatel FC, 4 puntos; 14) La Unión, 4 puntos; 15) Rossi Producciones, 1 punto; 16) Actis Seguros, 0 puntos. PRÓXIMA FECHA. Este sábado se disputará la séptima fecha de la Zona Repechaje, que tendrá la siguiente programación: Amigos de Ronaldo vs Carnicería Belén (14.00); OLC Combustibles vs Deportivo Malbec (15.10); Rocamora FC vs Inmatel FC (16.20); Saca-Chispa FC vs Rossi Producciones (16.20); Bolskaya vs LAD (17.30); La Unión vs CYL (18.40); Mirtha La Pantera vs Actis Seguros (18.40); Gallego Automotores vs Plegadoras Migueles (19.50). GOLEADORES: 1) Facundo Cremon (Rocamora FC), 24 goles; 2) Diego Gómez (Lavadero Mr. Wash), 22 goles; 3) Maximiliano Márquez (Inm. Dacunda). 22 goles; 4) Tomás Gatti (Interacero S.A.), 21 goles; 5) Cristián Sica, (CYL) 19 goles; 6) Julián Rodríguez (Hierros Campana), 18 goles; 7) Diego Barrios (Car. Belén), 18 goles; 8) Jonathan Schapert (Paliza Táctica), 17 goles; 9) Facundo Corbal (Inm. Gómez Ayerra), 17 goles; 10) Agustín Monteleone (Shalke 04), 16 goles.

Se jugó la 6ª fecha de la segunda fase del Torneo del CCC

